Potpećko jezero se čisti od smeća, a većina stiže iz Crne Gore

PRIBOJ – Ekipe Elektroprivrede Srbije (EPS), Srbijavoda i opštine Priboj čiste Potpećko jezero i do sada su izvukle više od 200 kamiona smeća i otpremile ga na pretovarnu stanicu u Bistrici odakle se vozi ka Regionalnoj deponiji “Duboko” u Užicu, dok se velika stabla izvučena iz Lima isporučuju toplani u Priboju.

Direktor Drinsko-limskih hidroelektrana Predrag Šaponjić za Tanjug je izjavio da je polovina smeća bila izvađena do poslednjeg dotoka 20. decembra kada se na lančanici, plutajućoj barijeri koja se nalazi na tri kilometra uzvodno od brane, našlo oko 15.000 kubnih metara smeća.

„Nadamo se da ćemo za 15 do 20 dana očistiti jezero”, rekao je on.

S obzirom na to da su deponije na toku Lima kroz Srbiju sanirane i postavljene lančanice, otpad, kako navode u Priboju, većinom dolazi iz Crne Gore.

“Imamo čak i branike sa crnogorskim tablicama, a dobili smo i fotografije dva auto-otpada u Beranama na samoj obali Lima, tako da sve ono što ne mogu da prodaju, vodostaj donese, branike, hladnjake, rezervoare i drugu autoplastiku“ , rekao je za Tanjug Siniša Laković iz Ekološkog udruženja “Jastreb” koje učestvuje u čišćenju jezera.

Dodao je da u Bijelom Polju na obali ima čak industrijska zona te da nijedan grad u Crnoj Gori nema sanitarnu deponiju, a ima, kako je rekao, milion divljih deponija.

EPS je još 2015. godine uradio Studiju plutajućeg otpada na reci Lim, jer su konstantno imali probleme na brani i ustanovili su da na njegovom toku, kroz pet opština Crne Gore i tri u Srbiji do brane na Potpećkom jezeru, živi 180.000 stanovnika i da se godišnje prikupi 45.000 tona otpada.

„Ako samo mali deo otpada završi u Limu mi na jezeru imamo ekološku katastrofu i probleme u proizvodnji struje. Dobar deo, da ne kažemo, najveći dolazi iz Crne Gore i insitucije Srbije i Crne Gore ovo moraju da reše sistematski. Sav teret čišćenja je pao na EPS, SrbijaVode i opštinu Priboj, a Crna Gora ne učestvuje baš nimalo“, rekao je Šaponjić.

Procenjuje se da će narednih dana dotok vode biti oko 400 metara kubnih u sekundi, pa se iz Drinsko-limskih hidroelektrana nadaju da neće doneti veće količine otpada kao što to čini dotok iznad 600 metara u sekundi.

Trenutna kota jezera je 435 metara i drži se na tom nivou da bi se čistilo jezero a EPS će verovatno još danas morati da je obori kako bi primili novu količinu vode koja se najavljuje.

(Tanjug)

