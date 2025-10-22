Potpisan 4.000-ti ugovor o dodeli novca za kupovinu seoske kuće sa okućnicom u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, na ceremoniji potpisivanja 4.000-tog ugovora o dodeli novca za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, rekao da se jedna trećina vlasnika do sada dodeljnih kuća preselila iz grada u selo.

„Na selu imamo značajno više dece nego u gradu, u kućama više dece nego u soliterima. Teško je ustanoviti direktnu relaciju. Najmanje dece nam se rađa u najbogatijim delovima, a najviše dece u najsiromašnijim. Najmanje dece nam se rađa na Vračaru, gde je plata preko 1.700 evra“, rekao je Vučić.

On je rekao da se nada da će se u Srbiji rađati sve više dece i da će biti vraćene tradicionlane vrednosti i očuvan demografski potencijal zemlje.

„Hvala svima koji su deo ove velike priče. Posebno sam srećan kada vidim ovoliko dece na imanjima. Ono što jeste važnije od svega što smo uradili, jeste toplina doma, što ne može ni na koji način da se meri sa ostalim“, istakao je Vučić.

Deci, koja će biti stanari seoskih kuća, poželeo je da uvek budu svoji na svome i da uvek vide budućnost u svom selu, u svojoj kući, u svojoj Srbiji.

Jubilarna 4.000-ta kuća u selu u Čestereg kod Žitišta dodeljena je šestočlanoj porodici Čutić.

Tanja i Slavko Čutić , sa četiri sina, preseliće se u kuću koja ima 146 kvadratnih metara i 10 ari placa, a njena cena iznosila je 1,19 miliona dinara.

Potpisivanju ugovora o dodeli seoskih kuća prosustvovao je i ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

„Ovaj program dodele kuća je postavio pred sebe tri cilja – populacioni, ekonomski i bezbednosni“, rekao je Krkonbabić.

On je naglasio da je se uz pomoć programa direktno menja demografsku slika Srbije i naveo da je samo u Bačkom Petrovom Selu kuće sa okućnicama do sada dobilo 112 porodica.

„Na jednom u sredine, gde većinski žive ljudi poznijeg životnog doba, stižu radno aktivni ljudi, mladi ljudi. Oživljava vrtić, oživljava škola i ti mladi ljudi su nosioci nove privredne ektivnosti“, kazao je Krkobabić.

On je istakao da je bezbednosni aspekt projekta bitan jer „ne sme da se ostavi prazan nijedan deo Srbije“.

„Nema goreg usuda od usuda puste zemlje. Prazna zemlja privlačni neznane goste“, najveo je ministar i dodao da treba delovati dok ima vremena.

Krkobabić je kazao i da treba napraviti razliku između poljoprivrede i sela.

„Selo je sociološki fenomen, zajednica ljudi, a poljoprivreda je privredna grana koje daje egzistenciju. Ona je jedan od izvora egzistencije, a za ljude iz gradova koji odlaze na selo to nije primarni izvior egzistencije, jer ovo je 21. vek, savremene tehnologije im to omogućavaju“, rekao je ministar.

On je naglasio da će se program dodele praznih seoskih kuća nastaviti.

„Sada dnevno stiže 10 do 13 zahteva. Dokle god bude interesovanja mladih ljudi za ovakve stvari, želja da svoju budućnost grade u selima Srbije, država će odvajati novac“, istakao je Krkobabić.

Program naseljavanja napuštenih seoskih kuća sprovodi Ministarstvo za brigu o selu pet godina i do sada je na ovaj način krov nad glavom dobilo 17.100 ljudi i dece koji su se uselili u 891 selo, u 129 gradova i opština u svim krajevima Srbije.

Od početka programa najviše kuća dodeljeno je novim meštanima Sombora – 246, a najviše u Bačkom Petrovom Selu u Bečeju gde se nastanilo 112 porodica.

Maksimalan iznos koji se odobrava za jednu kuću je 1,2 miliona dinara, koliko je koštao najveći broj useljenih kuća, a najniža cena do sada bila 399.000 dinara.

Starosna granica na konkursu za dodelu sredstava je 45 godina, a prosečna starost dobitnika kuća je 29,8 godina.

