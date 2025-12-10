Potpisan sporazum o izradi plana za prostor naspram šume Košutnjak

Kompanija Avala Studios i arhitekta Vladimir Lojanica potpisali su danas sporazum o saradnji na izradi Prostornog plana područja posebne namene za prostor između ulica Blagoja Parovića, Kneza Višeslava, Miloja Zakića i Vladimira Rolovića u beogradskoj opštini Čukarica.

Kako je rečeno agenciji Beta, reč je o prostoru naspram zaštićenog područja šume Košutnjak.

Planom se predvidja izrada idejnog rešenja, preciziranje prostorne, funkcionalne, infrastrukturne i saobraćajne organizacije tog područja, kao i priprema neophodnih podloga i dokumenata za postupke pred nadležnim organima.

Sporazum je potpisan u prostorijama Društva arhitekata Beograda, a ceo postupak izrade Prostornog plana trajaće oko 14 meseci.

Lojanica je ranije ove godine osvojio prvu nagradu na javnom konkursu Društva arhitekata Beograda za urbanu i pejzažnu revitalizaciju ovog područja.

„Ključna polazna tačka jeste da će se razvoj tog područja sprovoditi kao braunfild investicija. Buduća gradnja biće realizovana na temeljima postojećih objekata, bez zauzimanja novih prirodnih površina. Svi objekti sa kulturno-istorijskom i arhitektonskom vrednošću biće sačuvani i prenamenjeni. Neće biti posečeno nijedno vitalno drvo. Arhitektura se raspoređuje između krošnji, većim povlačenjima i integracijom vegetacije u atrijume. Rezultat je dvostruka dobit: povećana efikasnost korišćenja prostora i očuvanje snažnog pejzažnog identiteta koji taj deo Čukarice čini jedinstvenim“, naveo je Lojanica.

Rukovodilac sektora razvoja u kompaniji Avala Studios Djordje Lukić izrazio je zadovoljstvo jer je autoru projektnog rešenja poverena izrada Prostornog plana.

„Time se obezbedjuje kontinuitet u razvoju autorskog koncepta i zaštita javnog interesa. U međunarodnoj praksi se kontinuitet prisustva autora u izradi planskog akta smatra najboljim modelom za realizaciju složenih urbanih transformacija“, naveo je Lukić.

Vladimir Lojanica je dekan i redovni profesor Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobitnik je više značajnih stručnih priznanja, među kojima se izdvajaju Velika nagrada za životno delo za 2020. godinu Udruženja arhitekata Srbije, Godišnja nagrada za arhitekturu Saveza arhitekata Srbije za najuspešnije delo iz svih oblasti arhitekture realizovano u 2007. godini za kompleks hotela Holiday Inn i Expo hale XXI u Beogradu kao i nagrada 37. Salona arhitekture za realizovano delo Vinarija Acumincum, Stari Slankamen.

Kompanija Avala Studios deo je češke kompanije SEBRE koja je dobitnik mnogobrojnih nagrada za gradjevinske projekte u Pragu, među kojima se izdvajaju „Zgrada godine u Češkoj“ i „Nagrada grada Praga za građevinu godine“.

Poslednji takav projekat je poslovna zgrada DRN, realizovana u centralnom jezgru Praga, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Kompanija SEBRE navodi da razvija projekte visokog kvaliteta u Češkoj, Engleskoj i Srbiji, kombinujući arhitekturu, građevinarstvo i razvoj projekata.

(Beta)

