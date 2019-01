Potpisan Sporazum o učinku NSZ u 2019.

BEOGRAD – Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su danas Sporazum o učinku te službe za 2019. godinu, i tom prilikom je rečeno da je cilj da u narednom periodu nezaposlenost bude svedena na nivo ispod 10 odsto.

Đorđević je novinarima rekao da je plan o učinku za prošlu godinu premašio očekivanja, da je dosta učinjeno i napravljen veliki pomak.

„Ipak nismo zadovoljni, Vlada Srbije nije zadovoljna, razgovarali smo da treba da težimo da pređemo tu psihološku granicu i u ovoj godini spustimo nivo nezaposlenosti na ispod 10 odsto“, rekao je Đorđević i dodao da je za to potrebno dosta činioca.

On je istakao i da je važno da se na sve načine omogući da što više ljudi zasnuje radni odnos, iskaže porebu za prekvalifikacijama, da NSZ više istraži tržište rada i da razmotri šta je potrebno u određenim mestima.

Takođe je važno da se omogući da korisnici socijalne pomoći ne gube to pravo kada se zaposle, dodao je ministar.

On je naveo i da je ključno da se od ove godine u saradnji s Ministarstvom prosvete i Ministarstvom privrede radi na planu razvoja, odnosno da se omogući da dovođenje investitora bude u skladu sa određenim planom i strukturom.

„Vrlo bitna su mala i srednja preduzeća, koja su motor razvoja bilo kog društva i služe za podršku industriji, imaćemo veći zamajac i radićemo zajedno s Nacionanom službom za zapošljavanje“, rekao je Đorđević.

On je pohvalio postignute rezultate u potekloj godini i izrazio očekivanje da se u ovoj godini može učiniti daleko više.

Martinović je rekao da je potpisanim sporazumom preuzeta i obaveza u vezi s tim koliko lica treba da bude uključeno u različite mere i programe podrške zapošljavanju.

Prošlogodišnji plan u pogledu broja lica koji su uključena u mere politike zapošljavanja premašen je za 15 odsto, naveo je Martinović.

Direktor NSZ rekao je da su u toj službi zadovoljni budžetom koji je opredeljen za ovu godinu za aktivne mere zapošljavanja koji iznosi 4, 5 miliona dinara.

Takođe, na raspolaganju će biti i 200 miliona dinara od EU.

Lokalne samouprave bi do 20. februara trebalo da apliciraju za finansiranje lokalnih akcionih planova i za te namene će biti opredeljeno 900 miliona dinara.

„To je veoma značajno jer zahvaljujući tome možemo da pomognemo velikom broju ljudi, da se podigne nivo zapošljivosti, omoguće prekvalifikacije, otvaranje sopstvenog biznisa…Ta sredstva su namenjena za razvoj privatnog sektora kako bismo rasteretili javni sektor“, rekao je Martinović.

Ove godine u različite programe obuka i prakse biće uključeno 10.000 lica.

Mogućnost prekvalifikacije biće na raspolaganju za više od 2.000 ljudi.

Martinović je naveo da je u Srbiji na kraju prošle godine zabeležena najniža stopa nezaposlenosti – 11, 3 odsto.

Na evidenciji NSZ bilo je 552.000 ljudi, što je najmanji broj otkada se koristi ovakva metodologija u anketiranju.

On je ukazao da je poražavajuće to što postoji visok procenat lica bez kvalifikacija ili s niskim kvalifikcijama i da je to praktično trećina lica na evidenciji.

„Svi oni zahtevaju obuke, programe prekvalifikacije kako bismo namestitili nedostatak kadrova“, rekao je direktor NSZ.

(Tanjug)