Potpisan ugovor o garanciji vredan 75 mil. evra za MSP

BEOGRAD – Societe Generale banka Srbija (Sosijete ženeral) potpisala je sa Evropskim investicionim fondom (EIF) ugovor o garanciji u ukupnom iznosu od 75 miliona evra, za odobravanje kredita malim i srednjim preduzećima, neophodnim za investicije i obrtna sredstva.

Potpisivanjem ugovora, Societe Generale banka Srbija priključila se COSME programu Evropske komisije, i u okviru svoje ponude za mala i srednja preduzeca (MSP), odobrava kredite za finansiranje obrtnih sredstava, kao i za nabavku opreme, mašina i vozila, saopštila je Societe Generale banka Srbija.

Maksimalni iznos kredita koji se odobrava klijentima Societe Generale banke Srbija, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima je 150.000 evra (17,7 miliona dinara), navodi se u saopštenju.

Period otplate kredita za trajna obrtna sredstva je 36 meseci, a jedini vid obezbeđenja je menica, dodaju u ovoj banci.

Investicioni krediti za nabavku opreme, navode, odobravaju se sa rokovima otplate od 30 do 60 meseci, isključivo uz menicu, odnosno zalogu na predmetu finansiranja.

„Naš zajednički cilj je da klijentima iz segmenta malih i srednjih preduzeća omogućimo povoljnije finansiranje njihovih potreba za dalji razvoj biznisa, sa dužim rokovima otplate i uz minimalna sredstva obezbeđenja. Sa zadovoljstvom se priključujemo COSME programu, kao važnom dodatnom vidu podrške za unapređenje poslovanja, u okviru naše celokupne ponude za mali i srednji biznis“, izjavio je menadžer odeljenja za mala preduzeća u Societe Generale banci Predrag Tošić.

COSME (Programme for the Competitiveneš of Enterprises and SME) je program Evropske unije za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća sa budžetom od 2,3 milijarde evra u periodu od 2014. do 2020. godine.

(Tanjug)