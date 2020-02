Potpisan Ugovor o završetku petlje Batajnica

BEOGRAD – Ugovor o završetku petlje Batajnica, investicije vredne 9,6 miliona evra, potpisan je danas u opštini Zemun, a predsednik te gradske opštine Dejan Matić kaže da je njena izgradnja važna ne samo za stanovnike Batajnice, nego i brojne investitore u neposrednoj industrijskoj zoni.

Posle potpisivanja ugovora za taj projekat, koji obuhvata izgradnju saobraćajnica u okviru kompleksa petlje Batajnica, Matić je novinarima rekao da je iz razgovora sa predstavnicima Koridora Srbije i firme Štrabag dobio informaciju da će radovi početi za nekoliko dana.

„Ovo je svakako veliki dan za gradsku opštinu Zemun, pogotovo za građane Batajnice. Dočekali smo posle mnogo meseci početak realizacije kapitalnog projekta u Batajnici“, rekao je Matić.

Naglasio je da opština Zemun ima strateški položaj i da se nalazi blizu reka i auto-puteva.

„Izgradnjom ove petlje dobiće ne samo građani Batajnice, nego i mnogobrojni investitori koji se nalaze u neposrednoj industrijskoj zoni duž starog i novog novosadskog auto-puta“, kaže predsednik opštine Zemun.

Poručio je da je sve ono što je neko u ranijem periodu propustio da uradi, sadašnja vlast te greške ispravlja.

„Ne želimo da se slikamo i dajemo lažna obećanja. Ono što smo rekli, što smo obećali prvenstveno građanima Batajnice današnjim činom portpisivanja ugovora potvrđujemo da obećanja i ispunjavamo“, naglasio je Matić.

Najavio je da će ovakvih i sličnih projekata biti još jer je, kaže, cilj poboljšanje kvaliteta života građana, stvranje uslova za privlačenje što više kako stranih, tako i domaćih investicija i smanjenje nezaposlenosti.

„Statistički podaci nam govore da idemo u dobrom smeru. Zajedno sa Vladom Srbije, Gradom Beogradom i drugim gradskim opštinama stvaramo jednake uslove za sve naše građane, što je i naša obaveza“, kaže Matić.

Ugovor o završetku petlje Batajnica potpisali su v.d. direktora Koridora Srbije Zoran Babić i direktor ogranka za građevinske poslove firme „Štrabag“ Dragan Ršumović.

Projekat izgradnje petlje Batajnica finansiran je iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj, a obuhvata izgradnju saobraćajnica, uključujući most preko pruge, infrastrukturne instalacije, kao i saobraćajnu signalizaciju.

Izgradnja saobraćajnica će omogućiti povezivanje budućeg intermodalnog terminala Batajnica sa mrežom lokalnih gradskih i državnih puteva.

Projektno-tehnička dokumentacija kojom su definisani radovi na kompletiranju petlje Batajnica rađena je tokom 2018. i 2019. godine.

Projekat obuhvata saobraćajnice u okviru kompleksa petlje Batajnica i to deo Batajničkog bulevara do raskrsnice veznog puta sa Ulicom kralja Mihaila Zetskog i lokalnim putem, saobraćajnicu prvog reda od raskrsnice sa Batajničkim bulevarom do raskrsnice sa pristupom za intermodalni terminal, uključujući i završetak započetog mosta preko pruge i paralelnog mosta „blizanca“, lokalni put 1 i lokalni put 3.

Na e-portalu EBRD je 23. decembra 2019. godine obavljeno elektronsko otvaranje ponuda za izbor izvođača radova za završetak izgradnje petlje Batajnica.

