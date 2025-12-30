Potpisan ugovor za izgradnju mosta na Dunavu kod Bačke Palanke

Ugovor o izgradnji mosta preko Dunava kod Bačke Palanke danas su u Beogradu potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, v.d. direktora JP „Putevi Srbije“ Zoran Drobnjak i generalni direktor španske kompanije „Centunion S.A.“ Felipe Canet.

Ministarka je istakla da će se mostom koji će u potpunosti biti na teritoriji Srbije, rešiti dugogodišnji problem stanovnika Neština, Vizića i drugih naselja sa desne obale Dunava, koji su do sada, iako udaljeni svega desetak kilometara od centra svoje opštine, morali da prelaze čak četiri granična prelaza, prenelo je Ministarstvo.

Novi most biće najkraća veza naselja na desnoj obali Dunava sa Bačkom, sa Sremom, Mačvom, a i s granicom sa Bosnom i Hercegovinom.

„Posebno mi je zadovoljstvo što ovaj veliki projekat realizujemo sa španskom kompanijom ‘Centunion’, kazala je Sofronijević i istakla da je to „jasan pokazatelj poverenja koje međunarodne kompanije imaju u Srbiju i potvrda bliskih i prijateljskih odnosa Srbije i Španije“.

Pokrajinska vlada je prenela da je i direktor „Centunion S.A.“ Felipe Canet rekao da je „izgradnja mosta simbol saradnje i važna tačka u prijateljskim odnosima Srbije i Španije“.

Most na Dunavu kod Bačke Palanke biće deo državnog puta IB reda broj 19, koji će imati vezu sa državnim putem 12 – Neštin – Erdevik – Kuzmin – Granični prelaz Sremska Rača na granici sa Bosnom i Hercegovinom.

Mosta će ukupno biti dugačak 1.856 metara i imaće tri glavna dela: pristupni vijadukt sa strane Bačke Palanke, glavni most i pristupni vijadukta sa strane Neština. Most će imati dve saobraćajne trake i dve pešačke staze, ukupne širine 12 metara.

Po zaključku Vlade taj projekat je od posebnog značaja za Srbiju.

Potpisivanju ugovora u Vladi Srbije prisustvovali su zamenik ambasadora Španije Dario Otero i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković koja je ocenila da je reč o infrastrukturnom projektu od izuzetne važnosti za državu i „građane koji o izgradnji ovog mosta sanjaju više od tri decenije“.

