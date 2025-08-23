Potrošačke organizacije se protive da se Zakonu o zaštiti potrošača oduzme status krovnog zakona

Desetak potrošačkih organizacija iz Srbije izričito traži od Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine da iz Nacrta Zakona o zaštiti potrošača izbriše „kontroverznu“ izmenu člana 4 stav 1 prema kojoj bi drugi zakoni ali i podzakonski akti, uključujući akte lokalne samouprave, dobili jaču pravnu snagu od tog zakona – suprotno važećoj regulativi.

Kako je saopštilo Udruženje potrošača „Prosperitet“ iz Novog Sada, 21. avgusta održana je onlajn debata o Nacrtu, a u sklopu javne rasprave koja traje do nedelje, 24. avgusta 2025.

Poruka skupa je da javnu raspravu treba produžiti do kraja septembra i da spornu izmenu treba izbrisati i ostaviti rešenje iz važećeg zakona.

Udruženje naglašava da je Ministarstvo 6. avgusta u Beogradu održalo prezentaciju Nacrta „na koju nisu bili pozvani predstavnici organizacija potrošača“ i ocenjuje da je „simptomastično da se do danas ni Savet potrošača nije sastao niti oglasio po ovom krucionalnom i za potrošače sudbonosnom pitanju, iako se javna rasprava završava u nedelju 24. avgusta“.

„Svesni značaja najvažnijeg dokumentu koji će u narednim godinama direktno uticati na to kako će se naši građani kao potrošači štititi i kakva će im prava biti zagarantovana, a koja uskraćena, u okviru Programa „Unapređenje potrošačkih prava u eri novih tržišnih izazova“, podržanog od strane resornog ministarstva, Udruženje za zaštitu prava potrošača „Prosperitet“ Novi Sad je 21. 8.2025. realizovalo onlajn debatu o Nacrtu Zakona o zaštiti potrošača“, navodi se u saopštenju.

Debati su se, kako je navedeno, odazvali predstavnici sledećih potrošačkih organizacija: Republička unija potrošača, Centar potrošača Srbije, OP „Forum“ Niš, OP„Kruševac, OP „Hram“, APOS Bor, Efektiva, Centar potrošača Senta, Udruženje potrošača „Prosperitet“ Novi Sad. Dodaje se da je „određeni broj potrošačkih organizacija zbog godišnjih odmora opravdao svoje odsustvo, uz podršku zaključaka debate.“

„Učesnici debate su svojim konstruktivnim diskusijama i predlozima značajno doprineli poboljšanju predloženog Nacrta zakona, vodeći računa o daljem usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa pravom EU i jačanju institucionalnog okvira zaštite potrošača“, piše u saopštenju.

Navod se da je pri analizi Nacrta novog Zakona i koliko njegove odredbe doprinose unapređenju prava potrošača i da li se nekim izmenama i nedorečenostima postojećeg nešto umanjuju, struka je ocenila sledeće da „sporni član (4 stav 1) izaziva najviše polemike, jer predviđa da se, u slučaju sukoba propisa, primenjuje drugi propis, čak i kada pruža manju zaštitu od samog Zakona o zaštiti potrošača.“

„Dosadašnji član 4. stav 1. Zakona o zaštiti potrošača glasio je da se Zakon primenjuje na odnos trgovaca i potrošača, osim ako neki drugi propis ne obezbeđuje viši nivo zaštite potrošača. To se sada u Nacrtu perfidno menja, pa taj deo glasi, da se Zakon primenjuje, osim u slučaju postojanja nekog drugog propisa, koji ne mora da obezbedi viši stepen zaštite potrošača, već može i niži, odnosno, viši stepen zaštite trgovcu“, piše udruženje „Prosperitet“ u saopštenju.

Dakle, ocenjuje se u saopštenju, „svaka jedinica lokalne samouprave, kompanije koje se bave uslugama od opšteg ekonomskog interesa, pre svega EPS i Srbijagas, moćiće da donesu akta niže pravne snage, kojim će se poništi postojeća odredba Zakona.“

„Tokom debate dominirala su i sledeća pitanja: šta će od postojećih štetnih odredbi za potrošače u posebnim zakonima i podzakonskim aktima početi na njih da se primenjuje; na koje će još načine moći da se umanje prava potrošača u nekim kasnijim izmenama drugih propisa; kakve će sada problematične sudske prakse biti ozakonjene ako planirane izmene stupe na snagu; šta je u (zvaničnom) obrazloženju (Nacrta) prećutano, a šta naknadno rečeno, kada je planirano da predviđena izmena počne da se primenjuje u odnosu na ostatak zakona; ima li istine u tome da niži pravni akt ne može derogirati viši, kao i da li se član 4 stav 1 usaglašava sa evropskim propisima“, piše u saopštenju.

Razmatralo se i u „kakvim okolnostima važi pravilo iz člana 3.2 evropske Direktive o potrošačima (83/2011) prema kojoj u konkurenciji te direktive i drugih propisa Evropske unije važe ti drugi propisi; kako je i pod čijim patronatom je nastalo važeće zakonsko rešenje i kakve su osobine javne rasprave koja je u toku“.

Na skupu je donet zaključak da se „prihvataju sve primedbe i predlozi na Nacrt zakona o zaštiti potroša, koje treba dostaviti MUST, sa zahtevom da se produži javna rasprava do kraja septembra, kao i da se briše kontroverzna odredba o primeni zakona u odnosu na posebne propise (čl. 4. st. 1. nacrta zakona).

„Amandmane smo pripremili u cilju unapređenja teksta Nacrta, kako bi se obezbedila veća pravna sigurnost, dosledna zaštita potrošača i usklađivanje sa evropskim standardima. Smatramo da su naši predlozi zasnovani na višegodišnjoj praksi rada sa potrošačima i problemima sa kojima se oni suočavaju“, piše u saopštenju.

Sa skupa je upućen i poziv predstavnicima svih potrošačkih organizacija, kao i druge zainteresovanih strana, da svoje komentare, predloge i sugestije na nacrt novog Zakona šalju direktno na predviđene adresu: https: //ekonsultacije.gov.rs/topicOfDiscussionPage/507/4. Ili na e-mail: zastita.potrosaca@must.gov.rs, do kraja javne rasprave koja se završava sutra, u nedelju, 24. avgusta 2025.

