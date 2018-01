Povećane plate i penzije: Stižu deblje koverte

Plate u javnom sektoru povećane su od Nove godine, pa će tako već prva naredna isplata za deset odsto biti veća za zaposlene u zdravstvu, prosveti, sektoru bezbednosti… Uvećanje od pet odsto predviđeno je za administraciju u državnoj upravi i lokalnim samoupravama i za penzionere.

Deset odsto više na računu imaće zaposleni u Ministarstvu odbrane, MUP-u, BIA, Poreskoj upravi, zavodima za izvršenje krivičnih sankcija i državnim službenicima i nameštenicima u sudstvu i tužilaštvima. Isto povećanje čeka i prosvetne i zdravstvene radnike, kao i zaposlene u ustanovama kulture i socijalne zaštite.

Pet odsto veće zarade dobiće zaposleni u visokom obrazovanju, naučnici, sudije, tužioci i zamenici tužilaca, kao i zaposleni u sudovima koji rade u skladu sa zakonima koji se odnose na suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina i koji ostvaruju pravo na platu u duplom iznosu. Na istom spisku, sa pet odsto većim zaradama, jesu i zaposleni u državnoj upravi i lokalnim samoupravama.

Lekari i ostali zaposleni u zdravstvu očekivali su da će primiti platu uoči Nove godine, ali su ipak morali da sačekaju zarade po novom obračunu. Zdravstveni sindikati obavestili su svoje članstvo da će plate lekarima i ostalim zdravstvenim radnicima biti isplaćene danas.

– Prema informacijama koje smo dobili od RFZO, transfer sredstava za plate zdravstvenim ustanovama biće izvršen 3. januara 2018. godine – saopšteno je iz Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Navedeno je i da će RFZO po dobijanju Zaključka o povećanju plata, usvojenog na sednici Vlade 28. 12, obavestiti zdravstvene ustanove o vremenu isplate uvećanog dela plate.

Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu predviđaju da učešće plata i opšteg nivoa države u BDP bude sedam odsto, odnosno da učešće penzija u BDP bude do 11 odsto. Povećanje penzija od pet odsto, kažu u Vladi, fiskalno je održivo i 86,6 odsto penzionera – sa penzijama do 37.000 dinara imaće penziju veću od one koju su primali pre sprovođenja programa konsolidacije.

Sa Novom godinom na snagu su stupila i nova pravila za penzionisanje, pa je starosna granica za žene pomerena za šest meseci. U starosnu penziju dame će sada moći da idu sa najmanje 15 godina staža i 62 godine života. Za muškarce ostaju stara pravila, 65 godina i najmanje 15 godina staža, prenose Novosti.