Povećani podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja u Srbiji

Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj godini povećan je sa 3,5 na pet miliona dinara.
Povećani su i maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja: za nabavku sadnica voćaka i hmelja sa 2,5 miliona dinara na 3,5 miliona dinara, za nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja sa 825.000 na milion dinara i za pripremu zemljišta sa 375.000 na 400.000 dinara.
Takođe, izmenjenim Pravilnikom o podsticajima definisano je da se po jednom javnom pozivu može podneti jedan zahtev.
Navedeno je i da ugovori o zakupu, odnosno ugovori o korišćenju zemljišta moraju biti overeni kod nadležnog državnog organa, a precizirani su i uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje, koji podrazumevaju da je pre podnošenja zahteva za podsticaje podnosilac zahteva obavio obnovu registracije za tekuću godinu u Registru poljoprivrednih gazdinstava (RPG).
Izuzetak su nova poljoprivredna gazdinstva koja su prvi put upisana u RPG u godini u kojoj se podnosi zahtev za podsticaje.
Pravilnikom je isključena mogućnost apliciranja za podsticaje za analizu zemljišta, za zasade u saksijama i vrećama sa supstratom, obzirom da takva vrsta zemljišta poseduje sertifikat.
