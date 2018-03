Poverenik za Agrokor: Izrazito velika volja za nagodbu s poveriocima

Novi vanredni poverenik za Agrokor, Fabris Peruško izjavio je danas da je osnovni cilj vanredne uprave postizanje nagodbe s poveriocima.

„Osnovni cilj nam je postizanje nagodbe, što mora biti gotovo do 10. jula“, rekao je Peruško novinarima u Zagrebu.

Prethodno, do 10. aprila, treba s većem poverilaca doći do usaglašenog plana nagodbe da bi on mogao da bude materijal za sastavljanje same nagodbe kao pravnog dokumenta.

U narednih mesec dana će biti serija pregovora koji počinju večeras u Zadru, i to da bi se, kako je objasnio, usaglasila otvorena pitanja izmedju različitih grupa povrerilaca.

Peruško je ocenio da medju poveriocima postoji „izrazito velika volja da dodje do nagodbe“.

Zamenica vanrednog poverenika Irena Veber je rekla da je „sistem stabilan“ i da kompanije iz sastava Agrokora dobro posluju.

Trgovački sud u Zagrebu krajem februara je na predlog Vlade Hrvatske imenovao Fabrisa Peruška za vanrednog poverenika za Agrokor, a Irenu Veber za njegovu zamenicu, pošto je Ante Ramljak podneo neopozivu ostavku da, kako je rekao, on lično ne bi postao prepreka postizanju nagodbe.

Ramljak je pod pritiskom od kraja januara kada su mediji objavili da je njegova bivša firma, „Texo Management d.o.o.“ sklopila ugovor s firmom „AlixPartners“ za savetovanje o restrukturiranju Agrokora na osnovu kojeg svake sedmice naplaćuje za poslove savetovanja gotovo 250.000 kuna (33.650 evra). To je otvorilo raspravu o visokim savetničkim naknadama i mogućem sukobu interesa Ante Ramljaka.

Potom je objavljeno i da je Ramljak u bivšoj firmi formalno bio zaposlen i pošto je došao na čelo Agrokora 10. aprila prošle godine, a radni odnos mu je prestao 30. aprila.

(Beta)