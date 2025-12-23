Poverenje američkih potrošača na najnižem nivou

Poverenje američkih potrošača u privredu svoje zemlje palo je na najniži nivo otkako je predsednik SAD Donald Tramp u aprilu počeo da primenjuje svoju opsežnu carinsku politiku prema svetu, pokazuju danas objavljeni podaci, ukazujući na sve veću teskobu Amerikanaca zbog skupoće koja je posledica i uticaja Trampove carinske politike.

Podaci neprofitne američke organizacije Konferens bord (The Conference Board) pokazuju da je indeks potrošačkog poverenja u decembru bio niži za 3,8 odsto poena u odnosu na novembar, i da sada iznosi 89,1 poena. U aprilu, kada je Tramp povećao carine uvoznoj robi, taj indeks je iznosio 85,7 poena.

Pokazatelj kratkoročnih očekivanja Amerikanaca u pogledu njihovih primanja, uslova za poslovanje i mogućnosti za zapošljavanje ostao je na stabilnih 70,7 poena što je značajno niže od 80 poena – graničnog iznosa koji ukazuje da je na pomolu recesija.

Ovo je 11. uzastopni mesec u kojem je indeks kratkoročnih očekivanja niži od 80 poena.

U decembru je pao i indeks potrošačke prognoze tekuće ekonomske situacije. Smanjio se za 9,5 poena, i sada iznosi 116,8.

U pisanim komentarima koje su potrošači slali Konferens bordu vidi se da su cene i inflacija i dalje njihova najveća briga, uz carine.

I percepcija stanja na tržištu rada se pogoršala ovog meseca.

Anketa Konferens borda pokazuje je da 26,7 odsto ispitanih potrošača smatra da na tržištu ima „mnogo radnih mesta“ što je pad u odnosu na novembar, kada je takvo mišljenje delilo 28,2 odsto ispitanika. Sa druge strane povećao se u odnosu na novembar procenat građana koji smatraju da je poslove danas „teško dobiti“ – iznosio je 20,1 odsto a sada iznosi 20,8 odsto.

Američka vlada je prošle nedelje objavila da je u novebru otvoreno 64.000 radnih mesta, ali da ih je u oktobru zatvoreno 105.000.

Prošlog meseca se uvećala i stopa nezaposlenosti. Iznosila je 4,6 odsto – što je najviše od 2021. godine.

(Beta)

