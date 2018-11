Poziv zaposlenima da se prijave za prekvalifikaciju za IT

BEOGRAD – Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u partnerstvu sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), raspisala je novi krug programa Prekvalifikacija za IT i to za kandidate koji su zaposleni.

Za razliku od sličnog kruga koji je ove godine organizovala Nacionalna služba za zapošljavanje i koja se odnosio na nezaposlene kandidate, ovaj krug prekvalifikacija odnosi se samo na zaposlene, i to one kandidate koji nisu na IT pozicijama ili nisu završili neki od IT smerova na fakultetima.

Ovo je nastavak uspešnog programa u okviru koga je do sada obučeno 800 polaznika, sve sa ciljem da kao budući junior programeri lakše pronađu posao u IT sektoru.

Program je pokrenut na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade Ana Brnabić.

„Do sada su okončana dva kruga prekvalifikacija za ukupno 800 polaznika, treći krug, i to za nezaposlene, koji sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje je u toku, dok je Kancelarija za IT i eUpravu danas raspisala krug namenjen zaposlenim kandidatima“, kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

„U ovom krugu prekvalifikacija želimo da, pored učenja standardnih programskih jezika, omogućimo da budući polaznici nakon završetka programa dobiju određeno znanje i šansu za unapređenje svoje karijere“, dodaje Jovanović.

Predavanja će, objašnjava, biti prilagođena zaposlenima i održavaće se vikendom i radnim danima posle 17 časova, a program će trajati devet meseci uz obaveznu praksu u IT kompanijama.

Prema rečima, Jovanovića, testiranje prijavljenih kandidata će biti organizovano početkom decembra, a test će meriti sposobnost kandidata da se brzo prilagođava i uči.

U prvom krugu kandidati će raditi jedan onlajn test i oko 1.500 najboljih kandidata sa tog testiranja će proći u drugi krug. Drugi krug testiranja će početi krajem decembra i vršiće ga izvođači obuka. Početak obuka se očekuje u drugoj polovini januara, a kandidati koji prođu prvi krug selekcije će moći da biraju školu u kojoj će pohađati obuke.

Krajnji rok za prijavu kandidata je 20. novembar 2018. godine, a prijave se mogu podneti elektronski preko sajta https://itobuke.rs/.

