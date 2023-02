Pralica: Ne očekujemo dalja povećanja cena hleba i pekarskih proizvoda

BEOGRAD – Predsednik Unije pekara Srbije Zoran Pralica je, govoreći o poskupljenju hleba, rekao je da se za sada ne očekuju dalja povećanja cena hleba „Sava“, kao ni drugih pekarskih proizvoda.

Govoreći za Tanjug o razlogu poskupljenja hleba, Pralica je naglasio da je cena brašna i drugih pekarskih sirovina skočila i dodao da to nije jedini razlog poskupljenja, već je na to uticalo i poskupljenje industrijske struje, gasa i kvasca, ali i povećanje plata u pekarskom sektoru.

„U tom sektoru plate su se povećale od 70 do 100 odsto, odnosno prodavačice koje su imale 30.000 – 40.000 dinara, sad imaju 60.000 – 80.000 dinara, dok pekarima plata ide i do 180.000 dinara“ naglasio je on.

Pralica je podsetio da su ranije mnogo više para dobijali trgovci nego sami proizvođači, što je, kako je rekao, sada izmenjeno novim uredbama koje je donela Vlada Srbije uz pomoć predsednika Aleksandra Vučića, koji je pomogao u pregovorima i obezbedio određene količine brašna po regresiranim cenama.

„Hleb sad košta 57 dinara i to je minimalno poskupljenje, kojim smo zadovoljili građane Srbije – da je jeftin, jer su cene vekne hleba od 500 grama u okolnim državama na Balkanu između 120 i 130 dinara“ istakao je Pralica dodajući da je cena u našoj drzavi više nego duplo jeftinija.

Govoreći o ukidanju uredbe o ograničenju cena i da li će to uticati na poskupljenje hleba, Pralica je rekao da je ta uredba doneta na određeni period te da će cena hleba biti srazmerna situaciji na tržištu, dodajući da za sada ne očekuje povećanje cena pekarskih proizvoda.

Prelica je naglasio da je rat u Ukrajini potkrepio već veštački napravljena poskupljenja budu turbulentnija i veća, dodajući da trenutno nema kontinuiteta nego svaki dan nešto poskupljuje.

„Uredbom su predviđene i kazne za pekare i trgovce, jer smo imali problem sa trgovcima, koji su umesto da pekarima obračunavaju šest odsto marže, kako je uredbom propisano, obračunavali su im razne druge takse“ kazao je on.

Pralica je dodao da je neprihvatljivo da na jednoj vekni hleba proizvođač zaradi dva ili tri dinara, a trgovac 18-20, protiv čega će se, kako je kazao, boriti i kada prođu uredbe, kako bi marža na hlebu ostala niža.

Vlada Srbije utvrdila je 9. februara maksimalnu maloprodajnu cenu hleba od brašna „T-500ˮ u iznosu od 57,00 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena 48,88 dinara.

Kako je navedeno u vladinoj Uredbi, proizvođači hleba obavezni su da proizvedu i stave u promet hleb od brašna „T- 500“ u količini od najmanje 30 odsto dnevne proizvodnje svih vrsta hleba.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.