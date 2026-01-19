Pred protest prevoznika zbog Šengena Evropska komisija u kontaktu s državama Z. Balkana

Portparol Evropske komisije Markus Lamert izjavio je da su pravila boravka unutar Šengena „jasna i poznata od ranije“ i da postoji „određena fleksibilnost“ u njihovoj primeni.
„Prekogranični radnici koji često prelaze iste granične prelaze i radnici sa lokalnim dozvolima kontrolišu se nasumično i nemaju obavezu registracije u ulazno-izlaznom sistemu“, rekao je Lamert, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).
Portparol je naglasio da je odluku o tome hoće li se vršiti nasumične granične kontrole ili ne donose države članice na spoljnim granicama, a ne Evropska komisija.
Prevoznici iz regiona Zapadnog Balkana su, zbog novog EES sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, najavili protest za 26. januar, kada će blokirati teretne granične terminale
Razlog za protest vozača je i, kako tvrde, neadekvatna reakcija Evropske komisije i zemalja Šengena na njihove primedbe na pravila koja profesionalnim vozačima ograničavaju boravka na teritoriji Šengena gde kao prevoznici svakodnevno putuju. Njima se čak i dnevni boravak od svega nekoliko sati u zemljama Šengena računa kao da su bili ceo dan, te brzo potroše dopuštenu kvotu za putovanja.
Premijer Srbije Đuro Macut je đefu Delegacije EU u Srbiji Andreasu fon Bekeratu predložio rešenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru, ali nije izneo šta bi bilo rešenje.
Macut je rekao da ograničenje da se tokom uzastopnih 180 dana u zemljama Šengena može biti najduže ukupno 90 dana, što važi za sve putnike, „dovodi profesionalne vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju u poziciju da im je omogućeno da obavljaju poslove prevoza putnika i robe samo šest meseci u jednoj godini, što je ekonomski neodrživo za poslodavce i ovu profesiju čini neisplativom“.
