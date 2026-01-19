Pred protest prevoznika zbog Šengena Evropska komisija u kontaktu s državama Z. Balkana

Povodom protesta blokiranjem granica koje su za ponedeljak, 26. januar, najavlila udruženja drumskih prevoznika iz zemalja Zapadnog Balkana zbog ograničenja putovanja po zemljama Šengena, nepovoljnog za njih, Evropska komisija je saopštila da „pažljivo prati situaciju“ i da je „u kontaktu sa partnerima sa Zapadnog Balkana“.

Portparol Evropske komisije Markus Lamert izjavio je da su pravila boravka unutar Šengena „jasna i poznata od ranije“ i da postoji „određena fleksibilnost“ u njihovoj primeni.

„Prekogranični radnici koji često prelaze iste granične prelaze i radnici sa lokalnim dozvolima kontrolišu se nasumično i nemaju obavezu registracije u ulazno-izlaznom sistemu“, rekao je Lamert, prenela je Radio-televizija Srbije (RTS).

Portparol je naglasio da je odluku o tome hoće li se vršiti nasumične granične kontrole ili ne donose države članice na spoljnim granicama, a ne Evropska komisija.

Prevoznici iz regiona Zapadnog Balkana su, zbog novog EES sistema za ulazak i izlazak iz Evropske unije, najavili protest za 26. januar, kada će blokirati teretne granične terminale

Razlog za protest vozača je i, kako tvrde, neadekvatna reakcija Evropske komisije i zemalja Šengena na njihove primedbe na pravila koja profesionalnim vozačima ograničavaju boravka na teritoriji Šengena gde kao prevoznici svakodnevno putuju. Njima se čak i dnevni boravak od svega nekoliko sati u zemljama Šengena računa kao da su bili ceo dan, te brzo potroše dopuštenu kvotu za putovanja.

Premijer Srbije Đuro Macut je đefu Delegacije EU u Srbiji Andreasu fon Bekeratu predložio rešenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru, ali nije izneo šta bi bilo rešenje.

Macut je rekao da ograničenje da se tokom uzastopnih 180 dana u zemljama Šengena može biti najduže ukupno 90 dana, što važi za sve putnike, „dovodi profesionalne vozače u međunarodnom drumskom saobraćaju u poziciju da im je omogućeno da obavljaju poslove prevoza putnika i robe samo šest meseci u jednoj godini, što je ekonomski neodrživo za poslodavce i ovu profesiju čini neisplativom“.

(Beta)

