Predsednik Indonezije obećao borbu protiv korupcije, posebno u trgovini hranom

Predsednik Indonezije Prabovo Subijanto je danas obećao da će iskoreniti endemsku korupciju u vlasti i obračunati se sa kartelima koji prouzrokuju gubitak milijardi dolara državnog novca godišnje.

U gvoru na svečanosti povodom 80. godišnjicu nezavisnosti Indonezije Subijanto je rekao da je ove godine vlast spasla 300 hiljada milijardi rupija (18,5 milijardi dolara) iz državnog budžeta koje bi bile izgubljene zbog korupcije i zloupotrebe, a deo bi bio odnet u inostranstvo što se i ranije dešavalo.

Subijanto se zakleo da će se, bez obzira na to da li neke moćne ličnosti ili generali i policija nekoga podržavaju, boriti posebno protiv kartela koji eksploatišu snabdevanje hranom izazivajuči gubitke do 6,1 milijardi dolara godišnje.

Rekao je da su cene hrane prevelike uprkos subvencijama za đubrivo, pesticide i navodnjavanje.

Subijanto je rekao da je „veoma čudno“ to što je Indonezija, najveći svetski proizvođač palminog ulja, dva puta 2022. godine doživela nestašicu ulja za kuvanje, što je izazvalo vrtoglavi rast cena.

Naveo je da je država od nezakonitih upravljača oduzela 3,1 milion hektara od ukupno pet miliona hektara plantaža palminog ulja.

Subijanto je izneo da mlinari neoljušteni, suvi pirinač kupuju od poljoprivrednika ispod cene koju je odredila vlada od 6.500 rupija (40 američkih centi) po kilogramu i da tako dolaze do milionskih profita od nefer trgovine.

Predsednik je rekao i da u Indoneziji radi više od 1.000 ilegalnih rudnika, a gubitak države zbog toga je 300 hiljada milijardi rupija (18,5 milijardi dolara).

Indonezija je na 99. mestu od 180 zemalja po Indeksu percepcije korupcije 2024. godinu organizacije Transparensi internešenel.

Ipak indonežanska Komisija za borbu protiv korupcije je jedna od retkih efikasnih institucija, a napadaju je poslanici koji žele da joj smanje ovlašćenja.

Ta komisija je saopštio da je od svog osnivanja krajem 2003. godine zbog korupcije uhapsila 250 lokalnih zvaničnika, 133 predsednika opština i gradonačelnika, 18 guvernera, 83 poslanika i 12 ministara.

(Beta)

