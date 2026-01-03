Predsednik italijanskih enologa: Napravićemo vrhunsko vino koje će Srbiju staviti na svetsku mapu vina

Jedan od vodećih italijanskih i svetskih enologa i proizvođača vina Rikardo Kotarela rekao je da je veoma zadovoljan vinogradima koje je podigao u Srbiji, za koju kaže da je zemlja duge vinarske tradicije.

“Posetio sam vinograde u Misači, kod Arandjelovca, oni su u odličnom stanju i očekujemo odličan proizvod. Višegodišnje analize zemljišta i klime dale su nam za pravo da možemo da očekujemo odličan konačni rezultat,” rekao je u intervjuu za Betu Kotarela, koji je prošle godine po peti put izabran za predsednika italijanske asocijacije enologa.

Rikardo Kotarela je i kopredsednik svetske enološke organizacije.

On je rekao da je “prihvatio izazov” da pravi vino u Srbiji za koju kaže da je “zemlja u kojoj su grožđe i vino nastali pre mnogo vekova” i da zbog toga ima veoma važnu tradiciju.

“Hodanje po zemlji i ponavljanje iskustava koje su muškarci i žene imali pre hiljadu godina veoma je intrigantno i strastveno. Zato se trudim da dam sve od sebe, ne samo kao profesionalac već i kao ljubitelj vina i istorije vina, jer ovde ima toliko istorije da ne smemo sebi priuštiti greške,” rekao je Rikardo Kotarela.

On je rekao da mu je cilj da proizvede “najbolja ili neka od najboljih vina u Srbiji.”

“Moj cilj nije samo da pravim dobro vino, već da kažem svetu da je Srbija velika zemlja i to ne samo zbog Novaka Đokovića, koga jako volim kao sportistu, već i zbog odličnih vina,” rekao je Kotarela.

Rikardo i njegov brat Renzo Kotarela, koji je generalni direktor vinarije Antinori (najpoznatije i najstarije vinske kuće u Italiji i svetu, sa tradicijom proizvodnje vina još od 1385. godine), su šesta generacija vinara u porodici, koja je iz mesta Monterubijaljo (Monterubiaglio), u Umbriji. Njihova zajednička kompanija proizvodi neka od najboljih i najpoznatijih italijanskih vina.

Na pitanje o stanju industrije vina u Srbiji, Kotarela je rekao da je važno “osavremeniti srpska vina” i da veruje “nema prepreka da se srpska vina cene širom sveta, ne samo u Srbiji i Italiji, zahvaljujući zemljištu, klimi i tehnologiji”.

“Srbija je jedna od najstarijih zemalja proizvođača vina i logično je da se nekada vina nisu pravila onako kako tržište danas zahteva, već je neophodno da se očuvaju i iskoriste dve najvažnije karakteristike: zemljište i klima,” rekao je italijanski enolog.

Prema njegovim rečima, mnogi ljudi upoznaju vino samo tako što ga piju, ali na taj način oni ne poštuju vino.

“Moramo znati njegovu istoriju, njegovo doba, porodicu koja ga proizvodi i moramo znati kako da pričamo o njemu. Želim da mladi ljudi razumeju vino, da shvate važnost vina kao zastave svake zemlje, kao predstavnika tradicije, ali i inovacija,” rekao je Kotarela na pitanje o motivima za pisanje autobiografije pod naslovom “Vino, moj život”, koja je nedavno izdata u Italiji.

“Vino je film koji se mora gledati od početka, a ne od kraja,” rekao je Rikardo Kotarela.

Za nacionalno priznanje “Majstor italijanske umetnosti vina”, koje mu je ove godine uručila premijerka Đorđa Meloni, Rikardo Kotarela kaže da mu je donelo “veliku čast i zadovoljstvo.”

Na pitanje o odluci UNESKO-a da italijansku kuhinju, kao prvu u svetu, proglasi delom svetske baštine, Rikardo Kotarela je rekao da su Italijani zbog toga “veoma srećni”, iako “nisu bili mnogo iznenađeni”.

“Uvek smo bili uvereni da smo zaslužili ovo priznanje, ali danas se radujemo jer će ceo svet znati da je Italija rangirana na prvom mestu u svetu u ovoj oblasti,” rekao je on.

Priznanje UNESKO-a je, prema njegovim rečima, rezultat “izuzetne posvećenosti vlade, a naročito ministra poljoprivrede Frančeska Lolobriđide, koji je neumorno i strastveno radio da postignemo ovaj cilj.”

“Svi u svetu ​​će priznati italijansku kuhinju kao jednu od najtradicionalnijih i najvažnijih. Ovo će koristiti ugostiteljima i, naravno, potrošačima, ali pre svega proizvođačima, jer Italijani donose jedinstvenu strast u poljoprivredno- prehrambeni sistem, rade to srcem, i ispravno je da svet to zna”, rekao je Kotarela.

On je dodao da je odluka UNESKO-a priznanje svima koji proizvode italijansku hranu.

“Oni su to zaslužili zahvaljujući i žrtvi koje su podnele razne generacije, zahvaljujući i prirodi, koja je nam je dala zemlju veoma pogodnu za proizvodnju hrane”, rekao je Rikardo Kotarela.

Što se tiče mog projekta u Srbiji, vinograda u Misači, kod Aranđelovca, dodao je Kotarela, imamo velike ambicije.

“Vinograd koji smo podigli na 12 hektara odlično napreduje. Sledeće godine ćemo zasaditi još 8 hektara. Projektovali smo vrhunsku vinariju, sa pratećim sadržajem, po najvišim svetskim standardima. Mogu da obećam da ću u Srbiji napraviti Merlot koji će biti među najboljima na svetu. I da će zahvaljujući vinima iz vinograda u Misači Srbija dospeti na svetsku vinsku mapu. Što će značajno doprineti ukupnoj vinarskoj industriji u Srbiji kao i vinskom turizmu“, rekao je Rikardo Kotarela.

