Predsednik Saveza energetičara Srbije: Snabdevanje strujom stabilno, ali nužna brža dekarbonizacija

Predsednik Saveza energetičara Srbije Nikola Rajaković rekao je u petak da je elektroenergetski sistem dovoljno otporan na sve poremećaje, ali da se dekarbonizacija mora raditi što pre jer iz Nemačke upozoravaju o mogućim isključenjima struje već 2030, ako se ugrozi zelena tranzicija.

On je, gostujući na RTS, upozorio na posledice ukoliko se ne bi nastavile intenzivnije investicije u vetar, sunce i skladištenje energije.

Rajaković je istakao da je snabdevanje električnom energijom u Srbiji trenutno stabilno i da je sigurnost isporuke na zadovoljavajućem nivou.

„Elektroenergetski sistem koji je izgrađen u prošlosti je dovoljno otporan na sve poremećaje, ali postoje i izazovi. Imamo zastarele sisteme u termoelektranama i moramo odraditi dekarbonizaciju što je pre moguće, napustiti ugalj i preći na obnovljive izvore energije“, rekao je Rajaković.

Dodao je da država mora naći finansijska sredstva za takve radikalne i ozbiljne zahvate u elektroenergetskom sistemu.

Međunarodna agencija za energetiku upozorava da će, uprkos ekonomskim problemima, globalna potražnja za električnom energijom nastaviti snažan rast i tokom 2026. godine, što neće zaobići ni Srbiju.

Rajaković je rekao da treba iskoristi maksimalno vetar, sunce i hidropotencijal, kao da se treba „nasloniti“ i na geotermalnu energiju.

„O nuklearnoj opciji takođe moramo sve vreme krajnje ozbiljno razmišljati i doneti odluku da li moramo ići u nuklearnu opciju, imamo dovoljno vremena“, rekao je Rajaković.

Skladišta električne energije se, prema njegovim rečima, moraju obezbeđivati, paralelno sa vetroelektranama i solarnim elektranama zbog prirode proizvodnje iz tih izvora, koja je varijabilna, pošto ima perioda kad nema proizvodnje iz vetroelektrana i solarnih elektrana.

„Snažni EPS mora snažno zakoračiti u obnovljive izvore energije. To je ta ključna stvar. Privatnici moraju pomoći. Finansijske institucije moraju to prepoznati i podržati“, zaključio je Rajaković.

(beta/cmg)

(Beta)

