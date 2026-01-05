Predstavnici MOL-a stigli u Srbiju, analiziraju poslovanje NIS-a

Predstavnici mađarskog MOL-a stigli su u Srbiju i počeli dubinsku analizu poslovanja Naftne industrije Srbije (due diligence), saznaje N1.

Poseta je počela obilaskom ključnih kapaciteta NIS-a.

Prema nezvaničnim saznanjima N1, dvanaestočlana delegacija MOL-a obilazi postrojenja, prijem i otpremu derivata, rezervoarski prostor i instalacije, kao i pristanište.

U pitanju je operativna delegacija koja proverava stanje Rafinerije, a obići će i Rafineriju zemnog gasa u Elemiru.

Današnjim sastancima sa predstavnicima MOL-a, javlja N1, nisu prisustvovali predstavnici Vlade Srbije, niti Ministarstva rudarstva i energetike.

Očekuje se da predstavnici MOL-a borave u Srbiji narednih nekoliko dana.

Mađari će obaviti monitoring celokupnog poslovanja NIS-a, što je, inače, uobičajen proces kada se kupuju naftne kompanije.

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji NIS 31. decembra posebnu licencu kojom se kompaniji ponovo omogućava obavljanje operativnih aktivnosti zaključno sa 23. januarom 2026. godine.

(Beta)

