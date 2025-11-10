Predstavnici PKS na Međunarodnom forumu privrednih komora u Šangaju

Predstavnici Privredne komore Srbije (PKS) učestvovali su na Forumu privrednih komora za ekonomsku saradnju i zajednički razvoj u okviru Kineskog međunarodnog uvoznog sajma (CIIE) u Šangaju, saopštila je PKS.

Forum je okupio predstavnike vodećih privrednih komora i poslovnih asocijacija iz velikog broja zemalja, sa ciljem jačanja trgovinskih i investicionih veza i podrške kompanijama u međunarodnom poslovanju.

Predstavnici PKS istakli su značaj podrške srpskim izvoznicima u plasmanu proizvoda na kinesko tržište, kao i važnost digitalne transformacije i unapređenja investicione saradnje između Srbije i Kine.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Đorđe Živanović, koji je predvodio delegaciju PKS i srpskih privrednika u Šangaju, ocenio je da ovaj događaj predstavlja značajnu platformu za povezivanje privrednih asocijacija, razmenu iskustava i otvaranje novih mogućnosti za saradnju i nastup na kineskom tržištu naše privrede.

„Učešće PKS na ovakvim međunarodnim događajima predstavlja izuzetnu priliku da direktno podržimo naše kompanije, pomognemo im u izlasku na inostrana tržišta i povežemo ih sa partnerima iz nekih od najznačajnijih privreda sveta. Interesovanje kineskih i drugih međunarodnih partnera za saradnju sa Srbijom potvrđuje da naša privreda ima sve više šta da ponudi i da je prepoznata kao pouzdan partner u regionu“, dodao je Živanović.

Na sajmu u Šangaju održan je i radni sastanak članova delegacije PKS sa delegacijom Japanske organizacije za spoljnu trgovinu (JETRO), koju je predvodio direktor sektora za poljoprivredu, šumarstvo, ribarastvo i hranu i rukovodilac JETRO paviljona Juki Motomija.

Razgovorima su prisustvovali i predstavnici Razvojne agencije Srbije, a teme su bile vezane za razmenu iskustava sa međunarodnih izložbi i pripreme za EXPO 2027, kao i mogućnost otvaranja kancelarije JETRO u Srbiji. Posebno je naglašen potencijal za razvoj saradnje u oblasti poljoprivrede, investicija i izvoza, kao i inicijativa za organizovanje budućih poslovnih susreta i delegacija privrednika dveju zemalja, navela je PKS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com