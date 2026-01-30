Predstavnici prevoznika u BiH na sastanku s Vladom RS, dogovorene aktivnosti na rešavanju problema

Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske (RS) saopštilo je danas da će koordinisati aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine (BiH) i Vlade RS da bi se vozačima kamiona u međunarodnom transportu obezbedio nesmetan rad u Šengen zoni.

Jedan od prvih sastanaka biće s Upravom za indirektno oporezivanje BiH (UIO) o sprovođenju ranijih zahteva vozača za „zelene koridore“, brže carinske procedure i usklađivanje radnog vremena kontrolnih organa, posebno veterinarske inspekcije, navedeno je u saopštenju posle sastanka u Banjaluci ministra privrede i preduzetništva RS s predstavnicima Konzorcijuma Logistika BiH i Unije poslodavaca RS.

Razmatrane su i sadašnje blokade prevoznika iz regiona graničnih prelaza sa zemljama EU i njihovi zahtevi za ukidanje ograničenja trajanja boravka profesionalnih vozača u Šengenskom prostoru.

U saopštenju je najavljeno da će se „na nivou institucija RS ubrzati izrada akata kojima će se olakšati rad transportnih kompanija“ iz tog entiteta BIH i propisi se usaglasiti s regulativom EU i zemalja regiona.

„Zahtevi prevoznika za institucije RS i Uniju poslodavaca RS postaju zahtevi koje će se zajedno zastupati, kako na nivou Republike Srpske, BiH, tako i prema institucijama Evropske unije“, piše u saopštenju.

Najavljena je i „komunikacija sa Federacijom BiH, s ciljem upućivanja Inicijative za smanjenje povrata akcize na gorivo“, a kao krajnji rok za realizaciju zahteva naveden je 1. mart.

Članovi Konzorcijuma Logistika BiH danas bi trebalo da održe sastanak i sa predstavnicima Vlade Federacije BiH.

Vozači kamiona iz Bosne i Hercegovine i Srbije su nastavili blokadu graničnih prelaza s Evropskom unijom (EU), dok su prevoznici Crne Gore i Makedonije odustali od protesta posle informacije da je Evropska komisija načelno prihvatila novu viznu strategiju u vezi sa dužinom boravka u Šengen zoni.

(Beta)

