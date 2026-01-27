Preduzeće Ekspo 2027: Stiglo 17 ponuda na tender za marketinške usluge

Na tender za marketinške usluge, koji je raspisalo preduzeće „Ekspo 2027“, pristiglo je ukupno 17 ponuda na tri partije, saopšteno je danas.

Za organizaciju događaja (partija jedan) pristiglo je tri ponude, a osam ponuda za pružanje digitalnih marketinških usluga (partija dva), dok je za pružanje usluga odnosa s javnošću (partija tri) pristilgo šest ponuda.

Direktor preduzeća „Expo 2027“ Danilo Jerinić izrazio je zadovoljstvo zbog velikog broja kompanija koje su učestvovale na tenderu.

„Taj broj pokazuje da je Ekspo atraktivan projekat i da mnoge kreativne kompanije žele da budu deo ovog globalnog brenda“, rekao je Jerinić, piše u saopštenju preduzeća.

Naveo je da je 2,5 prosek broja kompanija koje se javljaju na javne nabavke u Srbiji.

„Drago mi je što Ekspo menja ovaj trend nabolje. Projekat Ekspo pripada svima, nema privilegovanih, postupci su potpuno transparentni, i zato pozivam sve kompanije u Srbiji da prate naše tendere i da se na njih javljaju u što većem broju“, rekao je Jerinić.

Navedeno je da će odluka o najbolje rangiranom ponuđaču biti doneta nakon evaluacije pristiglih ponuda, u najkraćem mogućem roku koji propisuje zakon.

Ugovor za izabrane ponuđače po svakoj od navedene tri partije, kako je istaknuto, dodeljuje se na period od 12 meseci.

Kriterijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.

(Beta)

