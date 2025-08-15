Pregovori o minimalnoj zaradi u Srbiji 2026. počinju 18. avgusta

Pregovori reprezentativnih sindikata, Vlade Srbije i Unije poslodavaca o minimalnoj zaradi za 2026. godinu počinju u ponedeljak, 18. avgusta.

Ujedinjeni granski sindikat (UGS) „Nezavisnost“ i Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) sprovode anketu o tome koliko zaposleni u Srbiji zarađuju i troše i ona će biti završena neposredno pred početak pregovora.

Među pitanjima u anketi su, kako je saopštio sindikat „Nezavisnost“, i kako zaposleni procenjuju realan obim i vrednost potrošačke korpe koja se sada koristi za izračunavanje minimalne zarade.

Savetnik za ekonomska pitanja u UGS „Nezavisnosti“ Zoran Ristić je danas rekao za Betu da je primarni cilj ankete da se utvrde potrebe građana i uporede sa statističkim podacima o minimalnoj i prosečnoj potrošačkoj korpi.

„Na osnovu toga ćemo koncipirati jasnije zahteve o potrošačkoj korpi i tražićemo da se definiše jedna korpa umesto dve – minimalne i prosečne“, rekao je Ristić.

Dodao je da ta jedinstvena potrošačka korpa treba da zadovolji potrebe građana za pristojnim i dostajanstvenim životom.

Naveo je da većina zemalja EU ima jedninstvenu potrošačku korpu, umesto da deli građane po osnovu sadržaja iz dve korpe – minimalne i prosečne, i da je logično da Srbija ima jedinstvenu potrošačku korpu ako zaista želi da se priključi EU.

Stav oba ta reperezentativna sindikata je, kako su ranije istakli, da minimalna zarada treba da bude dovoljna za podmirivanje osnovnih potreba zaposlenog i njegove porodice, odnosno da se prilikom njenog definisanja mora uvažiti kretanje životnih troškova i realna inflacija.

Iako konačanu odluku o tome koliki će biti minimalac u 2026. treba da donese Socijalno-ekonomski savet (SES), predsednik Srbje Alekandar Vučić je pre mesec dana rekao da će minimalna zarada tada biti 550 evra.

On je rekao da će „minimalac“ sa sadašnjih 53.500 dinara ili 457 evra od 1. oktobra ove godine biti povećan za 9,4 odsto, sa sadašnjih 53.500 ili 457 evra na 58.630 dinara, odnosno na 500 evra.

Od 1. januara 2026. minimalna zarada će, kako je rekao iznositi 550 evra, a to će biti obezbeđeno povećanjem neoporezivog dela zarade za nešto više od 15 odsto.

U nekoliko poslednjih godina minimalac je određivala Vlada Sbije, kako predviđa Zakon o radu, jer socijalni partneri – država, sindikati i poslodavci, nisu mogli da se slože oko zahtevanog iznosa, ali je pre toga iznos objavljivao Vučić i tu sumu je država samo potvrđivala.

Predsednik SSSS Zoran Mihajlović izjavio je da će taj sindikat na pregovorima predložiti da minuimalna zarada u idućoj godini iznosi oko 600 evra.

(Beta)

