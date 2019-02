Preko stručne prakse do potencijalnog zaposlenja

NOVI SAD – Predstavnici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i MK Group potpisali su danas Protokol o saradnji zahvaljujući kojem će studenti treće i četvrte godine tog fakulteta imati priliku da pohađaju stručnu praksu iz oblasti informacionih tehnologija.

Program stručne prakse, koji je u saradnji sa Ekonomskim fakultetom pokrenula članica MK Group, kompanija MK IT BusinešSolutions, biće realizovan u narednih pet godina i namenjen je studentima studijskog programa Poslovna informatika.

Praksa će se realizovati na mesečnom ili dvomesečnom nivou u prostorijama te kompanije u Novom Sadu.

U okviru realizacije programa stručne prakse, MK Group obezbediće gostujuće predavače koji će studentima predstavljati korišćenje SAP modela kroz praktične primere u svakodnevnom radu, ističe se u saopštenju MK Group.

Nakon završene prakse svi studenti će dobiti sertifikat, dok će najboljim polaznicima kompanija MK IT BusinešSolutions ponuditi mogućnost dodatne plaćene tromesečne prakse.

Nakon završene prakse, kompanija MK IT BusinešSolutions polaznicima koji uspešno savladaju osnove i istaknu se tokom prakse, ponudiće i mogućnost zaposlenja, navodi se u saopštenju.

„Drago nam je da MK Group prepoznaje značaj ulaganja u mlade, pre svega u sticanje praktičnih znanja i veština koje im kasnije mogu pomoći u razvoju dalje karijere. Ovo je još jedan pokazatelj da je moguće uspostaviti partnerstvo između obrazovnih institucija i privatnog sektora u pravcu povezivanja obrazovanja, nauke i privrede ali i primene najnovijih dostignuća u konkretnom poslovanju“, izjavio je dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Aleksandar Grubor.

Direktor sektora za digitalizaciju i razvoj poslovanja MK Group Aleksandar Bijelić rekao je da MK Group pokretanjem programa stručne prakse nastavlja uspešnu saradnju koju godinama realizuje sa Ekonomskim fakultetom u Novom Sadu u nameri da studentima omogući ne samo realna iskustva u oblastima u kojima se školuju, već i mogućnost zaposlenja i uvid u korporativnu kulturu i rad kompanije koja ima više od 7. 000 zaposlenih.

On je dodao da je u svetu digitalizacije, neophodno da mladi steknu što više praktičnih znanja o oblasti koja je zasigurno osnov budućeg poslovanja.

Ta saradnja ukazuje na značaj primene informacionih tehnologija u poslovanju i otvara mogućnosti da pored studenata studijskog programa Poslovna informatika i studenti ostalih studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Subotici dobiju priliku da kroz nastavu i praksu steknu veštine primene IT tehnologija u poslovanju i na takav način dođu do mogućnosti zaposlenja u MK Group.

Prijava za program stručne prakse počinje u martu, a najbolji studenti u toku godine moći će da usavrše svoja znanja i veštine ne samo iz IT sektora, već i finansija, računovodstva i marketinga, u kojima će usavršavati znanja rada u SAP sistemima kroz rad sa mentorima sa dugogodišnjem iskustvom, dodaje se u saospstenju MK Group.

(Tanjug)