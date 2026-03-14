Preliminarna studija o mirnodopskoj primeni nuklearne energije predstavljena u Beogradu

Preliminarna tehnička studija o mirnodopskoj primeni nuklearne energije, koja je izrađena u saradnji Ministarstva rudarstva i energetike i konzorcijuma francuskih kompanija, na čelu sa Francuskom elektroprivredom (EDF), predstavljena je danas u Privrednoj komori Srbije.

„Energetske potrebe, pre svega za čistom energijom, koja bi obezbeđivala i stabilnost elektroenergetskog sistema, teško je moguće zadovoljiti bez nuklearne energije, a studijom se procenjuju uslovi potrebni za razvoj programa nuklearne energije u Srbiji“, rečeno je na predstavljanju studije, prenelo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Posebni savetnik ministra rudarstva i energetike za nuklearnu energiju Miroslav Popović izjavio je da je najvažnije što studija donosi prvu mapu puta Srbije ka nuklearnoj energiji, koja je usklađena sa pristupom Međunarodne agencije za atomsku energiju (MAAE), a koja ukazuje šta se mora uraditi i izgraditi kao preduslov za razvoj nuklearnog programa.

Kako je naveo, pružen je i komparativni pregled tehnoloških opcija, kako za konvencionalne, tako i za male modularne nuklearne elektrane, bez preranog zatvaranja vrata bilo kom pojedinačnom putu.

„Analiza elektroenergetskog sistema ukazuje da bi nuklearna energija značajno doprinela stabilnosti sistema i smanjenju zavisnosti od uvoza, kao i dekarbonizaciji“, rekao je Popović i dodao da su čista energija i sigurno snabdevanje potrebni za energetsku sigurnost Srbije u narednim decenijama, što je teško postići bez nuklearne energije.

Rukovodilac za razvoj poslovanja u EDF-u Antoan Gelfi (Antoine Guelfi) rekao je da je opšti zaključak studije jasan i da nuklearna energija može biti strateška opcija za Srbiju.

„EDF je pružio jasnu mapu puta za nuklearni program i strateške uvide za potencijalni novi nuklearni program Srbije i spremni smo da nastavimo saradnju sa Srbijom u narednoj fazi“, rekao je Gelfi.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com