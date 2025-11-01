Premijer Kanade tražio da ne emituje oglas koji je iznervirao Trampa

Premijer Kanade Mark Karni je danas izjavio da je premijeru Ontarija rekao da se više ne emituje televizijski oglas protiv američkih carina, zbog kojeg je predsednik SAD Donald Tramp prekinuo trgovinske pregovore s Kanadom.

Karni je dodao da se tokom večere na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje izvinio Trampu jer je on bio „uvređen“.

Televizijski oglas premijera Ontarija Daglasa Forda, emitovan u SAD, kritikuje Trampove carine delom govora 40. američkog predsednika Ronalda Regana (1911-2004), protivnika carina koji se zalagao za slobodnu trgovinu.

Regan je bio predsednik u dva mandata i omiljen je u Trampovoj Republikanskoj partiji.

On je bio uzdržan prema carinama i veći deo jednog govora je 1987. godine iskoristio da objasni zašto je protiv njih, što je i glavno u oglasu premijera Ontarija.

Oglas je razgnevio Trampa koji je zato prekinuo trgovinske pregovore sa Kanadom i izjavio da će povećati carine na uvoz kanadske robe za još 10 odsto.

Na pitanje novinara šta je bio odgovor premijera Ontarija na zahtev da više ne emituje oglas, Karni je rekao: „Pa, videli ste šta je bilo od toga“.

Karni je dodao da on ne bi to emitovao.

„Ja sam, kao premijer, odgovoran za odnos sa predsednikom SAD, a federalna vlada je odgovorna za spoljne odnose sa vladom SAD“, rekao je Karni.

Portparol premijera Ontarija Daglasa Forda nije odmah odgovorio na pitanje da li je Karni rekao Fordu da ne emituje oglas.

Ford je ranije rekao da su Karni i Karnijev šef kabineta videli ogklas pre nego što je emitovan.

On je oglas povukao prošlog ponedeljka, ali je dozvolio da se prikaže tokom prve dve utakmice prvenstva Severne Amerike u bejzbolu.

Tramp je rekao da je Reganov stav prema carinama u oglasu predstavljen pogrešno s ciljem da utiče na Vrhovni sud SAD uoči saslušanja ovog meseca. Taj postupak treba da odluči da li Tramp može da uvede sveobuhvatne carine, koje su ključni deo njegove ekonomske strategije.

Niži sudovi su presudili da je Tramp prekoračio ovlašćenja.

Karni je prošlog meseca u Beloj kući pokušao da s Trampom obezbedi trgovinski sporazum o smanjenju carina na kanadske proizvode u pojedinim sektorima, poput čelika i aluminijuma. Trampove carine su pogodile i kanadsku automobilsku industriju i industriju drvne građe.

Kanada u Sjedinjene države svakog dana izveze robu i usluge u vrednosti od gotovo 3,6 milijardi kanadskih dolara (oko 2,2 milijarde evra), a u SAD ide više od tri četvrtine ukupnog kanadskog izvoza.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com