Prepolovljene direktne strane investicije u Srbiji

Neto strane direktne investicije u Srbiji tokom osam meseci ove godine iznosile su 1,49 milijardi evra i manje su za čak 54 odsto u odnosu na isti period prošle godine, vidi se iz dokumentacije koju je objavila Narodna banka Srbije (NBS), piše Nova ekonomija.

Ukupna strana direktna ulaganja u Srbiju za osam meseci iznosila su 2,3 milijardi evra, ali se neto rezultat dobija kada se oduzmu ulaganja rezidenata Srbije u inostranstvo.

Prema preliminarnim podacima za prvu polovinu 2025. godine, najveća ulaganja evidentirana su u prerađivačkoj industriji (23,9 odsto), stručnim, naučnim, inovacionim i tehničkim delatnostima (18,9 odsto), građevinarstvu (15,6 odsto), trgovini na veliko i trgovini na malo (14,5 odsto).

Investitori su pretežno bili iz EU (68,6 odsto ukupnih investicija) i ostalih evropskih zemalja (16,4 odsto), SAD (4,1 odsto) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (3,7 odsto).

Neto portfolijske investicije iznosile 709 miliona evra.

Portfolio investicije predstavljaju ulaganja u vlasničke ili dužničke hartije od vrednosti. Ovakav rezultat je daleko veći nego u istom periodu prethodne godine, kada su ove investicije iznosile negativnih 192 miliona evra.

Predstavnici vlasti u Srbiji, uključujući i predsednika Aleksandra Vučića, kao i ministra finansija Sinišu Malog, za pad stranih direktnih investicija okrivili su studentske blokade i proteste, koji traju gotovo godinu dana, od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba.

NBS je u avgustu navela da su padu doprineli i nadprosečni jednokratni prilivi prošle godine, kao i smanjeno poverenje investitora na globalnom nivou.

