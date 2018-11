Prerađivačke kapacitete graditi tamo gde je sirovina

BEOGRAD – Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović izjavio je danas da će se u budućnosti raditi na tome da se prerađivački kapaciteti izmeštaju iz velikih industrijskih centara i da se nalaze tamo gde se nalazi i sama sirovina.

Nedimović je, komentarišući jučerašnju posetu fabrici za preradu prehrambene industrije „La Linea Verde“ u Dobrincima kod Rume, istakao da je ta investicija izgrađena tamo gde joj je i mesto, gde se nalazi sirovina, gde se nalaze kooperanti.

„Imaćemo 24 investicije u narednih godinu dana, a od 24 projekta 21 su domaći poljoprivrednici koji žele da unaprede svoje poslovanje i od proizvođača sirovina da pređu u prerađivače, one koji prave veću dodatu vrednost“, kazao je Nedimović za RTS.

Kako je ministar ranije rekao, srpskoj poljoprivredi je potrebno da unapredi proizvodne kapacitete jer ne treba samo da izvozi sirovinu, na primer kruške u Sloveniju, kao što je bio slučaj pre 30 godina, već treba da ima i svoje preradne kapacitete i na taj način ostvari veću zaradu.

Nedimović je naveo i da to ne isključuje izvoz sirovina i dodao da se prerađenom sirovinom, na primer lepo iseckanom, upakovanom i brendiranom salatom koja se izveze na druga – evropska i svetska tržišta, ostvaruje veća zarada.

„Za to nam je ranije falila tehnologija. Za to je potrebna izuzetno visoka higijena i izuzetan kvalitet same te hrane koja treba da se izvozi“, istakao je Nedimović.

Govoreći o Zakonu o zakupu poljoprivrednog zemljišta, ministar je kazao da se mora obratit pažnja na davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup, odnosno na to da li treba dati stočarima ili ratarima.

„Nama je stočarstvo jedna od najvažnijih stvari u poljoprivredi, ne samo zbog izvoza i te dodate veće vrednosti, ali mi te stvari moramo ograničiti da ne dođemo u situaciju kao što imamo u poslednjih godinu ili dve dana da u mnogim samoupravama ratari više ne mogu ni da priđu poljoprivrednom zemljištu, jer se farme veštački proizvode“, kazao je Nedimović.

Dodao je da danas u Srbiji zvanično ima više stočara nego što ih stvarno ima i to tako što se jedna farma deli na dve da bi se došlo do zemljišta.

„Pravo prečeg zakupa se neće ukinuti, ono će se modifikovati tako da bude na korist i stočara, a sa druge strane da i drugi poljoprivrednici imaju pravo pristupa poljoprivrednom zemljištu“, naveo je Nedimović.

On je rekao da u ovom trenutku ima 45 različitih proizvoda koji su zaštićeni oznakom geografskog porekla, te da je to potrebno zaštiti i pred EU.

„Spremili smo novi propis o šemama kvaliteta koji će nam dati mogućnost da upravo ove naše proizvode zaštitimo, a to je važno jer na taj način iskazuju da imaju neki poseban kvalitet“, kazao je Nedimović.

(Tanjug)