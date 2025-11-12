Prestala proizvodnja centa – najmanje američke kovanice zbog uštede i sve manje upotrebe

Američka kovnica novca danas je prestala da proizvodi „penije“ – novčiće od jednog centa, najmanje denominacije dolara, radi uštede i zato što je taj novčić kojim se nekada mogla kupiti užina ili slatkiš, postao sve manje upotrebljiv.

Poslednji centi su iskovani u kovnici novca u Filadelfiji, gde su se kovanice najmanjeg apoena dolara proizvodile od 1793, godinu dana pošto je Kongres SAD doneo Zakon o kovanom novcu.

Zvaničnici su rekli da će poslednjih nekoliko penija biti prodato na aukciji.

„Uštedećemo poreskim obveznicima 56 miliona dolara“, rekao je američki zvaničnik za trezor Brendon Bič neposredno pre nego što je pritisnuo dugme za kovanje poslednjeg „penija“.

„Peniji“ ostaju zakonsko sredstvo plaćanja, ali više neće biti proizvodnje novih.

Kovanje nekog novčića je prethodni put prestalo još 1857. godine, tada kovanice od pola centa, rekao je Bič.

Predsednik Donald Tramp naredio je ukidanje „penija“ jer su troškovi kovanja porasli na skoro četiri puta više od njegove nominalne vrednosti, a taj apoen se prilično retko i koristi, mada milijarde njih ostaju i dalje.

„Predugo su Sjedinjene Države kovale penije koji su nas bukvalno koštali više od dva centa“, napisao je Tramp u februaru i dodao: „To je takvo rasipanje!“.

Ipak, mnogi ljudi su nostalgični za „penijima“ smatrajući da donose sreću ili ih sakupljaju iz zabave.

Neki trgovci su izrazili zabrinutost jer su zalihe „penija“ poslednjih sedmica istanjila dok se kraj proizvodnje približavao.

Rekli su da je ukidanje te kovanice bilo naglo i bez vladinih smernica o tome kako postupati u transakcijama.

Neki su zaokruživali cene. Drugi su molili kupce da donesu tačan iznos. Kreativniji među njima su delili nagrade, poput besplatnog pića, u zamenu za gomilu „penija“.

Tokom poslednjeg veka, oko polovina kovanica napravljenih u kovnicama novčića u Filadelfiji i Denveru bili su „peniji“.

Ali oni i dalje imaju bolji odnos troškova proizvodnje i vrednosti u odnosu na apoen od pet centi, čija proizvodnja po komadu košta skoro 14 centi.

Mali novčić od deset centi u poređenju s njima košta manje od šest centi po komadu da se proizvede, a izrada novčića od 25 cenri košta skoro 15 centi.

Davne 1793. godine, za jedan peni se mogli su se kupiti keks, sveća ili slatkiš, a danas mnogi stoje u fiokama ili staklenim teglama i u osnovi se bacaju ili sakupljaju.

Bez obzira na njihovu malu nominalnu vrednost, kolekcionari i istoričari ih smatraju važnim istorijskim zapisom vremena od pre više od 200 godina.

(Beta)

