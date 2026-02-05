Preston Holding preuzeo bečejsku fabriku Flora

Novosadski Preston Holding je danas saopštio da preuzeo 100 odsto udela u kompaniji Flora foods Bečej od holandske kompanije Wheat Corn Holding B.V.

Flora je proizvođač smrznutog i sterilisanog voća i povrća, sa tradicijom dužom od 40 godina, kao i godišnjim kapacitetom prerade do 18.000 tona, a svoje proizvode plasira na domaće i međunarodno tržište.

„Ulazak fabrike Flora u sistem Preston Holdinga predstavlja početak nove razvojne faze fabrike, sa fokusom na tehnološka ulaganja, povećanje kapaciteta i jačanje saradnje sa domaćim poljoprivrednim proizvođačima.

Transakcija predstavlja deo dugoročne strategije Holdinga usmerene na ulaganja u proizvodne kompanije sa jasnim potencijalom rasta, izvoza i operativnog unapređenja“, navodi se u saopštenju.

Preston Holding je investiciono-razvojna kompanija sa iskustvom u složenim restrukturiranjima, uključujući Beohemiju i slovenački trgovinski lanac Merkur.

Kompanija je ranije sa MK Grupom bila osnivač i suvlasnik MK Logistike iz čijeg je vlasništva izašla u skladu sa investicionom strategijom.

Vlasniku Preston Holdinga Davoru Milićeviću „Prva Evropska kuća“ u Beogradu dodelila je priznanje „Najevropljanin“ iz oblasti menadžmenta u privredi za 2019. godinu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com