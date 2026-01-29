Prevoznici iz Srbije i BiH dogovorili nastavak blokade graničnih prelaza

Prevoznici Srbije i Bosne i Hercegovine odlučili su na večerašnjem sastanku da nastave blokade teretnog saobraćaja na graničnim prelazima sa Evropskom unijom, potvrđeno je televiziji Juronjuz BIH.

Konzorcijum „Logistika“ iz BiH tražiće hitan sastanak sa premijerima entiteta i predsedavajućom Saveta ministara BiH Borjanom Krišto.

Za sada nema informacija od prevoznika iz Srbije kakav im je plan.

Prevoznici iz Severne Makedonije i Crne Gore prethodno su objavili da oni više neće blokirati delove graničnih prelaza za teretni saobraćaj.

Udruženje prevoznika Crne Gore danas je u podne obustavilo svoje blokade, pošto je s Vladom u Podgorici postiglo dogovor o sopstvenim zahtevima.

Severnomakedonska asocijacija „Makam-Trans“ je od štrajka odustala uveče jer je, po zvaničnom obaveštenju ministra transporta Aleksandra Nikoloskog, Evropska komisija odlučila da uvede novu strategiju izdavanja viza koja će rešiti problem profesionalnih vozača Zapadnog Balkana o ograničenju boravka u Šengenskoj zoni na 90 dana tokom ukupno 180 dana.

Nova vizna strategija EU koju je predstavila EK pomoći će, kako je saopšteno, prevoznicima sa Zapadnog Balkana, jer „Evropska unija želi da omogući fleksibilnija pravila za prekogranične radnike“.

Vozači kamiona iz Severne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine su u ponedeljak, 26. januara u podne, počeli blokade graničnih prelaza smatrajući da ih novi sistem kontrola ulaska i izlaska (EES) u Šengen zonu diskriminiše u odnosu na prevoznike iz EU.

(Beta)

