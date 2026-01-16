Prevoznici Srbije, C.G. i BiH u međunarodnom drumskom saobraćaju najavili protest 26. januara

Predstavnici udruženja prevoznika tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine danas su najavili protest na graničnim prelazima sa okolnim zemljama Šengenskog sporazuma 26. januara zbog ograničavanja trajanja boravka profesionalnih vozača u zemljama tog prostora na najviše 90 dana u periodu od šest meseci.

Udruženja su najavila da će protest trajati dok se problem ne reši.

Cilj protesta je, kako su rekli na konferenciji za novinare, da se ukaže na dugoročne posledice koje će početi da trpi privreda ne samo zemalja koje nisu obuhvaćene tim sporazumom, već i zemalja EU koje su potpisnice sporazuma kada se novo pravilo Ulaz/Izlaz (EES) 90/180 koje je uvedeno početkom oktobra 2025, počne da striktno primenjuje od 10. aprila ove godine.

Neđo Mandić iz Udruženja prevoznika Srbije je rekao da „posledice te norme još nisu eskalirale, ali će biti katastrofalne za privredu i stanovništvo, kada 10. aprila istekne probni period i počne dosledna primena“.

„Uzoravali smo godinama na posledice približavanja šengenskog prostora našim granicama. Kada je počela primena EES norme počele su češće kontrole, ali oni koje smo upozoravali na posledice nisu mrdnuli prstom, na naše dopise odgovarali su da nemaju problem sa prevozom“, rekao je Mandić.

Dodao je da većina velikih firmi ima matične kompanije u EU i da su udruženja transportera sigurna da imaju mogućnost da svoj interes zaštite kod Evropske komisije (EK).

Podsetio je da je Šengenski sporazum o slobodnom kretanju roba i kapitala potpisan 1985. godine i da se broj zemalja sa pet povaćao na 29 i „sporazum je došao do granica zemalja na Balkanu“.

„Ideja da se Šengenskim sporazumom olakša kretanje robe i kapitala je postala suprotnost samoj sebi i sada otežava rad transportnih firmi jer izjednačava profesionalne vozače sa svima ostalim putnicima i dužinom njihovog boravka u tim zemljama“, rekao je Mandić.

Istakao je da je „došlo vreme za dopunu Šengenskog sporazuma“ i „transportne firme predlažu da EK i eksperti do kraja marta ove godine nađu rešenje, a da se do tada profesionalni vozači tretiraju kao prekogranični radnici koji ne podležu evidenciji i EES normi“.

Dodao je da po novom pravilu profesionalni vozači od 90 dozvoljenih dana boravka u zemljama Šengena efektivno mogu da iskoriste mesečno deset dana jer se svaki izlaz i lak i jedan minut posle 12 sati tretira kao ceo dan.

Pored toga, kako je rekao, vozači moraju da poštuju trahanje odmora u toku vožnje, a i vreme gube u čekanju na granicama, pa efektivno mogu da za rade svega desetak dana u toku jednog meseca.

Upozorio je da ako se onemogući firmama iz zemalja izvan Šengenskog sporazuma da voze po tzim zemljama, njihove firme neće doći na Balkan zbog gužvi na granicama, a i cena prevoza bi bila veća.

Naveo je da je u Srbiji za međunarodni prevoz registrovano 20.000 kamiona i oko 30.000 vozača i da se to pravilo sad ne primenjuje doslovno. Na granici zavisno od volje službenika neke puštaju uprkos prekoračenju 90 dana boravka u Šengenu, ali nedavno jednom vozaču na povratku iz Norveške oduzeli su kamion i deportovali ga avionom u Srbiju.

„Naši vozači nisu migranti, ni teroristi, pa zahtevamo da oni koji imaju ispravnu dokumentaciju – pasoš, isprave o vozilu i robi mogu da uđu u zemlje Šengenskog sporazuma i da im se ne ogrančava pravo na rad“, rekao je Mandić i dodao da imaju podršku transportnih firmi Turske.

Istakao je da je Vlada Srbije do sada, kao i udruženja vozača, pokušavala da reši taj problem, ali ni jedni ni drugi nisu imali uspeha kod briselske administracije.

Predstavnik Udruženja međunarodnih prevoznika tereta Crne Gore Đorđije Lješnjak je rekao da se to udruženje priključilo protestu srpskih i bosanskih prevoznika jer su se obraćali svojoj vladi koja im je odgovorila da taj problem za Crnu Goru ne postoji pošto se zemlja približava ulasku u EU.

„Dok mi uđemo u EU u Crnoj Gori neće postojati međunarodni transport. Vlada pokušava da potpisivanjem bilateralnih sporazuma, kao sa Nemačkom koja je priznala naše vozačke dozvole, umanji taj problem i time omogući da se naši vozači isele u Nemačku, a da se u Crnu Goru uvezu radnici sa Bliskog istoka“, rekao je Lješnjak.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com