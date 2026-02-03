Prevoznici Zapadnog Balkana danas sa Evropskom komisijom o vizama za boravak u državama Šengena

Predstavnici ministarstava saobraćaja Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine (BiH) i Severne Makedonije razgovaraće danas sa predstavnicima Evropske komisije (EK) u pokušaju da se reši ograničen boravak profesionalnih vozača kamiona u 29 zemalja Šengen zone.

U radnim timovima ministarstava na video sastanku će učestvovati i predstavnici prevoznika.

Vlasnik transportne firme Unitrag Pižon, Dušan Nikolić rekao je ageniciji Beta da neke evropske zemlje i dalje hapse i deportuju vozače nakon prekida njihovog protesta blokadom teretnih graničnih prelaza, koji je protekle nedelje trajao četiri dana.

On je naveo da, uprkos najavi EK da se menja vizna strategija za profesionale vozače i još neka zanimanja, nije jasno kada će ona biti doneta i primenjena i da li će morati da na nju saglasnost da svih 29 zemalja Šengenskog prostora.

„Traži se rešenje koje će se primenjivati na dužinu boravka profesionalnih vozača kamiona za prevoz tereta i do pune implementacije viznog režima koji je najavila EK“, rekao je Nikolić.

Dodao je da je predlog prevoznika da profesionalni vozači dobiju elektronsku viznu karticu na najmanje godinu dana koja će im omogućiti registraciju ulaska i izlaska iz 29 zemalja Šengenskog sporazuma

Udruženja vozača četiri balkanske zemlje nekoliko godina bezuspešno su pokušavali da reše problem ograničenog boravka u zemljama Šengena na 90 dana u periodu od šest meseci jer se očekivalo da će eskalirati nakon uvođenja elektronske registracije na graničnim prelazima, koja je stroga za razliku od kontrole preko pečata u pasošima.

Nikolić je rekao da EK pre protesta nije želela da razgovara o rešenju problema, uvođenjem viza. Elektronska kontrola poštovanja pravila Ulaz/Izlaz – 90/180 (EES) uvedena je u oktobru 2025. godine, a do 10. aprila 2026. godine je probni period primene.

Profesionalnim vozačima je strogom primenom EES prepolovljeno radno vreme u toku jedne godine jer su izjednačeni sa turistima. EU je primenu EES pooštrila zbog sprečavanja ulazaka migranata u te zemlje.

(Beta)

