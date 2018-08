Prinos kukuruza do 14 tona po hektaru

JAGODINA – Kukuruz, tradicionalno

najzastupljenija žitarica u Pomoravlju, Resavi i Levču, zasejan na oko

50.000 hektara, je u izvanredno dobrom stanju i obećava prinos od 14

tona po hektaru.

Stručni savetodavalac za ratarstvo Poljoprivredno stručne

savetodavne službe za Pomoravski okrug u Jagodini Miodrag Simić,

izjavio je novinarima, da tamo gde je „primenjena puna agrotehnika:

pravilan izbor hibrida, adekvatna upotreba mineralnih i organskih

đubriva i zaštita od korova, poljoprivrednici mogu očekivati prinos

preko 10 tona po hektaru.

Oni koji su uradili i agrohemijsku analizu zemljišta, a ona je

besplatna za registrovana domaćinstva, i na osnovu te analize

primenili mineralno đubrivo, mogu očekivati pronos i veći od 14 tona,

istakao je Simić.

Temperature ove godine su takve „da se reproduktivna faza odvija

u idealnim uslovima i imamo klipove kukuruza gde su zrna formirana do

samog vrha“, dodao je Simić.

On je istako da su u izvanrdeno dobrom stanju i suncokret i

soja. Glave suncokreta su oplođene sa 90 odsto a mahune soje su pune

zrna.

U narednom periodu, da bi ostalo ovako stanje, nebi trebalo da

dođe do ekstremnih vremenskih neprilika, pre svega oluja i vrelih

saharskih vetrova, dodao je on.

(Tanjug)