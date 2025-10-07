Privredni rast u Srbiji u ovoj godini biće 2,8 odsto

Privreda Srbije će, prema očekivanjima, u 2025. godini ostvariti rast od 2,8 odsto, procena je Svetske banke koja je objavljena u utorak.

„Nakon dobrih rezultata u 2024, privreda je izgubila zamajac zbog nižeg nivoa privatnih ulaganja i neto priliva stranih direktnih investicija u uslovima globalne neizvesnosti“, navodi se u saopštenju Svetske banke.

Rast se usporio na procenjenih dva odsto u prvoj polovini 2025. zbog naglog pada građevinske aktivnosti i slabijeg rezultata poljoprivrede, na koji su uticali negativni klimatski šokovi.

U prvoj polovini 2025, učešće fiskalnog deficita u godišnjem BDP-u ostalo je na veoma niskom nivou (od 0,2 odsto), javni dug nastavio je da pada, dostigavši 45 odsto BDP-a, a deficit tekućeg računa povećan je za 82 odsto (na 2,3 odsto BDP-a), pošto je uvoz i robe i usluga rastao brže od izvoza, kao i zbog nižeg neto priliva doznaka.

Na tržištu rada stopa nezaposlenosti nastavila je da pada, i na kraju juna bila je prosečnih 8,8 odsto, a stopa zaposlenosti ostala je na rekordnih 51,6 odsto.“Srbija je ostvarila dobre makroekonomske rezultate, ali njen privredni rast treba da se ubrza. Izlazak iz ‘zamke srednjeg dohotka’ zahteva prelazak na ekonomiju koju pokreću inovacije i koja podstiče produktivnost i omogućava domaćim firmama da se integrišu u lance vrednosti u Evropskoj uniji (i globalno)“, izjavio je direktor kancelarije Svetske banke u Srbiji Nikola Pontara.

Za Srbiju bi to, kako je rekao, značilo privlačenje ‘grinfild’ stranih direktnih investicija i ulaganja u sektore sa većom dodatom vrednošću, veća ulaganja u istraživanje i razvoj i unapređenje ljudskog kapitala tokom čitavog životnog ciklusa radi jačanja kapaciteta i veština.

Svetska banka je prognozirala da će Srbija u narednih nekoliko godina ostvarivati privredni rast od oko tri do četiri odsto godišnje.

Među negativnim rizicima su potencijalna budžetska podrška za državna preduzeća suočena sa teškoćama u poslovanju, slabija eksterna tražnja za izvozom iz Srbije u uslovima globalne neizvesnosti na polju trgovinske politike, kao i uticaj ekstremnih vremenskih događaja na poljoprivredu i infrastrukturu.

Prema očekivanjima, inflacija će se u 2027. vratiti u središte ciljanog raspona Narodne banke Srbije.

