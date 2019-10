Prof. Vujanić: CarGo radi u skladu sa propisima, nisu taksi

BEOGRAD – Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić rekao je danas, povodom protesta taksista u Beogradu koji traže da se ugasi „CarGo“, da „ne razume zahteve taksista koji danima maltretiraju građane jer ‘CarGo’ radi u skladu sa svim propisima“.

Vujanić je, gostujući na tv Prva, naveo da „CarGo“ nije taksi usluga, jer „CarGo“ uslugu mogu da koriste samo članovi istoimenog Udruženja.

On je dodao da „CarGo“ vozila ne koriste žutu traku, nema tabli, ne plaća se kešom, ne može se njihov prevoz poručiti zaustavljanjem vozila na ulici i da samim tim nema nikakve sličnosti sa taksi uslugom, navodi se u saopštenju Udruženja „CarGo“.

„Taksisti protestuju jer je na području njihovog grada došao još neko ko radi inovativan vid usluge, a efekat toga je da je taksistima stavljena konkurencija.. ali zamislite paralelu – kada je uveden viber, da li se mobilni operater pobunio, i šta da rade hoteli kada su se pojavile onliajn agencije poput Bukinga“, rekao je Vujanić.

Profesor je istakao da ne razume zašto bi država trebalo da podilazi interesima grupe koja pritiscima i zatvaranjem ulica želi da dođe do svog cilja – gašenja jedne privatne kompanije.

„Ovakva usluga kao ‘CarGo’ postoji u razvijenim zemjama. ‘CarGo’ čak nudi i taksistima da uđu i koriste tu vrstu usluge, ali njima to ne odgovara jer se preko ‘CarGo’-a sve plaća preko kartice i svi porezi se plaćaju, a nisam siguran da i taksisti na isti način izmiruju svoje obaveze prema državi kao ‘CarGo’“, rekao je Vujanić.

Prema njegovim rečima, svako ima pravo na protest, ali ne i da zaustavi ceo grad i sve funkcije u gradu.

„Ako blokirate raskrsnicu, vi ste blokirali i one koji nemaju ništa sa tim, vi ste blokirali i ostale građane koji nisu ništa krivi. Tako taksisti blokiraju i onemugućavaju prolaz hitnoj pomoći, vatrogasnoj službi… “, objašnjava Vujanić.

Vujanić je dodao da bi razumeo da taksisti traže da se poboljša njihova usluga, ali da ne razume zahtev da se ugasi konkurencija, navodi se u saopštenju Udruženja „CarGo“.

