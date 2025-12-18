Proizvođač mleka: Ako država ne spreči uvoz jeftinog mleka, đubrivom ćemo prvo zasuti trgovce

Proizvođači mleka u Srbiji traže od ministra poljoprivrede Srbije Dragana Glamočića da zaštiti domaće tržište od uvoza jeftinog mleka iz EU, a od trgovaca da smanje marže na mleko i mlečne proizvode inače će, kako su rekli, preduzeti radikalnije mere i stajskim đubrivom zasuće prvo trgovce, a ako se ne nađe rešenje i mlekare i nadležne institucije.

Predsednik udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga Goran Vasić rekao je danas za Betu da ministar Glamočić tvrdi da je moguć pad cena mleka kao posledica pada potrošnje u Srbiji zbog neodgovornih izjava pojedinih proizvođača da se mleko proizvodi od mleka u prahu.

Vasić je ocenio da, ako je pala potrošnja, da su za to krivi trgovci i mlekare jer su proizvodi skupi.

„U mlekarama neće da odgovore kako je moguće da od jednog litra mleka, koje košta oko 60 dinara, naprave jogurt koji košta 170-180 dinara, a pre toga je masnoća sa tri-četiri odsto skinuta na 2,8 odsto da bi se napravila pavlaka. Nije isključeno da je pala potrošnja jer su proizvodi skupi, a skupi su jer u mlekarama ima više menadžera nego što ima prozvođača mleka“, rekao je Vasić.

Dodao je da, ukoliko se ne nađe rešenje da će trgovački lanci biti prva stanica koju će proizvođači tog udruženja i Udruženja odgajivača goveda centralne Srbije koji su zatražili zaštitu tržišta, zasuti stajskim đubrivom i osokom, a zatim će ići, kako je naveo, ako treba i do institucija.

Dodao je da će u nedelju, 21. decembra biti održan sastanak na koji je pozvan Glamočić i svi proizvođači mleka i da očekuju da od resornig ministra čuju šta će država uraditi u slučaju da EU koja, zbog nemogućnosti plasmana mleka na tržište SAD zbog carine i Kine koja je otkazala veliku narudžbinu, evropski proizvođači pokušaju da to mleko plasiraju na tržište Srbije po damping cenama i tako dodatno utiču na pad otkupnih cena.

Naveo je da domaći proizvođači imaju informaciju da je u Srbiju već ušla izvesna količina mleka iz Evrope po 33 dinara, a sirevi po 2,60 do 2,80 evra po kilogramu, ali Glamočić tvrdi da je to netačno.

Vasić je rekao da ima farmu od 250 goveda od kojih je 50 muznih krava i da zajedno sa drugim proizvođačima ne želi da bude žrtva uvoza mleka po damping cenama iz Evrope.

Istakao je da mleko prodaje po 60 dinara zajedno sa porezom na dodatu vrednost i da sa tom cenom ne bi mogao da održi farmu da ne dobija subvencije od 19 dinara po litru, subvenciju na krave od 55.000 i na krave prvotelke od 100.000 dinara.

Proizvođači mleka su prema njegovim rečima podeljeni, njegovo udruženje optužuju kao prorežimsko jer želi da o problemima u proizvodnji razgovara sa ministrom Glamočićem.

Vasić je rekao da mu je prioritetni cilj da sačuva proizvodnju mleka i farmu i da mu je politika u drugom planu, kao i da se nikoga ne boji, pa ni predsednika države Aleksandra Vučića kome je rekao da su u njegovom udruženju pretežno opoziciono orjentisani proizvođači.

Pre nekoliko godina je, podsetio je, Vučiću rekao da će udružiti sa „crnim đavolom da skine Vučića sa vlasti“ i nakon toga su, kako je rekao donete neke mere koje su pomogle stočarima da opstanu, a nedavno je zatražio i ostavku predsednika Odora za poljoprivredu u Skupštini Srbije Marijana Rističevića.

„Ne bojim se nikoga, saslušavala me je i Bezbednosno-informativna agencija (BIA). Želim samo da sačuvam proizvodnju i gazdinstvo“, rekao je Vasić.

(Beta)

