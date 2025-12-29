Proizvođači mleka iz Kraljeva sutra građanima dele mleko, a prosuće više tona pred gradsku upravu

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Milorad Majstorović rekao je danas da će u znak protesta zbog najavljenog smanjenja otkupnih cena mleka vlasnici farmi sutra građanima Kraljeva deliti mleko i prosuti nekoliko tona pred gradsku upravu.

Protest će početi u podne.

On je za Betu rekao da su mlekare od 1. januara najavile smanjenje cene mleka za pet dinara.

„Dnevno predajem 500 litara jer imam 30 krava. Meni mlekara plaća mleko 62 dinara po litru, a najniža cena koju mlekare plaćaju je 35 dinara“, rekao je Majstorović.

Istakao je da od države članovi tog udruženja traže da uvede prelevmane (zaštitna carina) i spreči prekomerni uvoz mleka iz EU kojoj je zbog uvođenja carina SAD smanjen izvoz na to tržište i imaju ogromne viškove.

Naveo je da su krajem septembra i početkom decembra poslali dopis Ministarstvu poljoprivrede i tražili da ministar Dragan Glamočić dođe na razgovor u Kraljevo, ali nisu dobili nikakav odgovor.

I Udruženje proizvođača mleka Mačvanskog okruga traži uvođenje prelevmana, a Glamočić tvrdi da bi u slučaju uvođenja prelevmana i zemlje EU zabranile uvoz iz Srbije na to tržište, što bi Srbiji nanelo veću štetu od koristi jer trenutno mlekare izvoze više nego što uvoze.

