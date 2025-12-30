Proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja poklonili mleko koje su hteli da prospu u centru Kraljeva

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja koje je najavilo da će danas u znak protesta zbog najavljenog pada otkupnih cena mleka prosuti nekoliko tona mleka pred zgradu Gradske uprave u Kraljevu odlučilo je da to mleko ipak pokloni građanima i u humanitarne svrhe.

Predsednik tog uduženja Milorad Majstorović rekao je za Betu da su odluku promenili u poslednjem trenutku i da su simbolično u znak nezadovoljstva zbog toga što su mlekare najavile od 1. januara 2026. godine smanjenje otkupne cene mleka do pet dinara po liutru, prosuli samo litar, umesto nekoliko tona.

„Kupili smo sterilne flaše i delimo građanima mleko, a što ostane poklonićemo u humanitarne svrhe, ali još nismo odlučili kome da ponudimo“, rekao je Majstorović.

Akcija deobe mleka počela je, kako je rekao u 12 sati i do sada je podeljeno oko 150 litara.

Kupovinu sterilnih flaša, prema njegovim rečima, finansiralo je uduženje, jedna flaša košta 35 dinara, a litar mleka od 30 do 62 dinara.

Majstorović je rekao da su protest organizovali isključivo proizvođači mleka, nezavisno od bilo kog političkog aktera, kako bi državi unapred skrenuli pažnju da zaštiti domaće tržište od mogućeg uvoza viškova mleka iz zemalja EU.

Na to, prema njegovim rečima, ukazuje činjenica da su neke mlekare smanjile, a druge najavljuju smanjnje otkupne cene mleka do pet dinara po litru jer bi mogle da uvezu taj proizvod iz EU na koji su Sjedinjene Američke Države uvele carinu.

Majstorović je rekao da proizvođači mleka očekuju da država Srbija nađe način da zaštiti domaće tržište i da će akcije iskazivanja nezadovoljstva uskladiti sa potezima države.

Zaštitu domaćeg tržišta od viška mleka iz EU traže i druga udruženja proizvođača mleka, a ministar poljoprivrede Dragan Glamočić tvrdi da rešenje nije u uvođenju zaštitne carine (prelevmana) zbog toga što je izvoz tog proizvoda iz Srbije veći nego uvoz i bila bi veća šteta od koristi da se takva mera uvede jer bi EU mogla da zabrani uvoz iz Srbije.

