Proizvođači mleka u centralnoj Srbiji danas protestuju i prosipaju mleko, traže uvođenje prelevmana

Više stotina proizvođača mleka iz centralne Srbije, nezadovoljni otkupnom cenom i velikim uvozom mleka, danas će traktorima blokirati puteve u Mrčajevcima i u Kniću, rekli su za Betu predstavnici više udruženja iz tog kraja.

Planirali su i da prospu više stotina litara mleka, uz zahtev da država uvede prelevmane (zaštitne takse) kako bi se smanjio uvoz mleka i mlečnih proizvoda i zaštitila domaća proizvodnja.

Predstavnici Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja i udruženja „Šajkača“, koji će blokirati magistralni put u centru Mrčajevaca od 13.00 do 15.00 sati, rekli su da će se, ako ih niko iz vlasti ne pozove na razgovor, danas dogovoriti o daljim merama protesta.

Oni tvrde da je situacija u proizvodnji mleka „deset puta gora nego 2023. kada su uvedeni prelevmani“, jer su pojedine mlekare ovih dana smanjile otkupne cene za deset dinara po litru, a neke su proizvođačima i otkazale otkup.

Članovi Udruženja odgajivača goveda centralne Srbije koji će blokirati put kod hotela Ravni gaj u Kniću na putu Kragujevac – Kraljevo u 13.00 prosuće mleko i ispred firme koja je veliki uvoznik mleka i proizvoda od mleka.

Neke mlekare plaćaju pojedinim manjim proizvođačima litar mleka, kako su naveli u tom udruženju, i manje od 20 dinara po litru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com