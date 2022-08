Protest radnika firme iz Svilajnca ispred Linglonga zbog dug

ZRENJANIN – Zbog nemogućnosti da naplate dug, oko 150 radnika firme Alfa Tećnics iz Svilajnca od jutros protestvuje ispred gradilišta kompanije Linglong u Zrenjaninu, izjavio je za Tanjug generalni direktor ove firme Dragoljub Radulović.

„Ovde smo od jutros i ostaćemo dok nam se ne ispune zahtevi odnosno jedan zahtev, a to je da nam se vrati dug koji iznosi 5,5 miliona evra. To su za nas ogromne pare, to je petina našeg prihoda“, rekao je on.

Naveo je da su iz firme dugo pokušavali da naplate svoja potraživanja, ali da nisu uspeli, pa su bili prinuđeni na ovakav korak.

Alfa Tećnics proizvodi čelične konstrukcije koje je dostavljala Linglongu, ali nije uspela da ih naplati i pored toga što, kako navodi Radulović, kineska kompanija ne spori postojanje duga.

