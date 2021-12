Protestuju taksisti u Podgorici,traže razgovor s ministrima

PODGORICA – U Podgorici su u toku protesti taksista u organizaciji Strukovnog sindikat taksista Crne Gore, čiji su članovi obišli Upravu prihoda i carina, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja i vladu, pozivajući na nalaženje hitnih rešenja za izlaz iz, kako kažu, aktuelnog katastrofalnog stanja.

Predsednik Strukovnog sindikata taksista Borislav Pavlović izjavio je da su protest organizovali iz više razloga, među kojima je glavni situacija u auto taksi prevozu u Crnoj Gori, i da traže da ih novi ministri prime na razgovor, prenosi Pobjeda.

“Želimo da pokažemo da nas ima, a kako ćemo dalje reagovati videćemo. Ne očekujemo da će nas primiti ministri, ako nisu za godinu, ne očekujemo ni da će danas”, rekao je on novinarima pre početka protestne vožnje.

Pavlović je kao probleme naveo “nerad inspekcija i rapidni rast sive ekonomije, koja je uništila 2021. turističku sezonu, koja je trebalo da nam bude godina oporavka“.

„Želimo da ukažemo na to da ima 1.500 preduzetnika koje nisu pitali u kakvim uslovima rade”, kazao je on.

On je istakao da su do sada poslali više od 40 dopisa novim ministrima, te da do danas nije bilo odgovora i razgovora.

“Zato smo na ulici. Na protestu će učestvovati 50 vozila, zbog mera, kolege sa severa nismo opterećivali zbog celokupune situacije, ali imamo podršku”, naglasio je Pavlović.

Dodao je i da je proces fiskalizacije problematičan iz više razloga.

“Prvi je što je Ministarstvo finansija i socijalnog staranja promenilo 1. juna pravilnik za fiskalizaciju taksi prevoza, čime je ona obesmišljena i ne funkcioniše zato što nisu obezbeđeni aparati koji treba da nas povežu sa kasom“, objasnio je Pavlović.

Prema njegovim rečima, problem postoji i sa licencama koje se, tvrdi, ne izdaju transparentno.

“To zavisi od toga ko ste, kako ste i čime se bavite. To je duži niz godina problem. Licence se izdaju netransparantno. Ona jeste jednaka za sve, ali je izdaju lokalne samouprave”, zaključio je Pavlović.

Predstavnici taksista su svoje zahteve predali su Ministarstvu finansija.

(Tanjug)

