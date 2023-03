Prvo poskupljenje gasa od 1. maja do 10%, drugo ako bude neće biti dvocifreno

BEOGRAD – Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da će prvo povećanje cene gasa ove godine biti verovatno od 1. maja i ne veće od 10 odsto, a drugo poskupljlenje, ako ga bude, ne pre poslednjeg kvartala 2022, kao i da sigurno ne bi bilo dvocireno.

„Po računici Srbijagasa, a i po onome što je tražio MMF i Svetska banka, a i projekcijama u budžetu i planu poslovanja Srbijagasa, biće jedno poskupljenje, mislim, od 1. maja, i neće biti više od 10 odsto“, rekao je Bajatović Tanjugu.

Kako kaže, da li će biti i drugog poskupljenja, zavisi od kretanja na berzi.

„Trenutno je gas oko 500 evra za 1.000 kubika. Prema naftnoj formuli za dve milijarde kubika gasa, koje dobijamo na osnovu dogovora Vučića i Putina, što su dve trećine naših potreba, trenutna cena je oko 330 dolara. Može da se desi da prihodi Srbijagasa budu takvi i prihodi u privredi, i da nam se pomogne u budžetu, da sledeće poskupljenje bude manje ili da ga možda i ne bude“, naveo je Bajatović.

Dodao je da drugo poskupljenje gasa sigurno ne bi bilo pre poslednjeg kvartala ove godine i da sigurno ne bi bilo dvocifreno.

„Ostalo nam je 200 miliona kubika gasa u Mađarskoj, što je plaćeno, 286 miliona u Banatskom dvoru i to je plaćeno i ruskih 294 miliona, ali to i ne moramo da računamo. Računamo da bi u Mađarskoj mogli da uskladištimo još 200 miliona metara kubnih, jer su cene relativno povoljne“, kazao je Bajatović.

Dodao je da je kapacitet Banatskog dvora 550 miliona kubika i da Srbjagas želi tu da utisne dodatnih 200 miliona kubika, kako bismo imali 750 miliona.

Napomenuo je da su dobre cene i da treba da povećamo rezerve, u slučaju da dođe eventualno do terorističkih akata u Crnom moru koji bi uticali na Turski tok.

„Biće možda promene odnosa Turske i Mađarske prema Rusiji, pa da ne bismo bili u toj vrsti problema“, dodao je Bajatović.

Na pitanje koji je gas najizglednije da Srbija nabavlja, ako ne računamo ruski gas, kazao je da će u novembru biti završen između Srbija i Bugarske, što nam otvara mogućnost da nabavljamo neke količine azerbejdžanskog gasa iz gasovoda TAP (Transjadranski) i TANAP (Transanadolijski), kao i da koristimo terminale za LNG gas u Grčkoj, što bi bio uglavnom američki ili katasrki LNG gas.

„Mi možemo u saradnji sa kolegama iz Turske, Grčke, Bugarske i Mađarske da obezbedimo dovoljne kapacitete za one količine koje bi nabavljali iz tih izvora“, naveo je Bajatović.

Kaže da ćemo ove godine potrošiti oko 2,8 milijardi gasa, šta je uračunata i proizvodnja struje u TE-TO Novi Sad i Pančevo.

Na pitanje kada će biti urađen gasni interkonektor sa Severnom Makedonijom, Bajatović je rekao da su već potpisani neki ugovori za gasovod od Leskovca do Vranja.

Malo će ti ugovori biti popravljeni, jer se sada traži da cevi budu malo većeg promera, što znači da ćemo morati da gradimo od Niša do makedonske granice. Tako da je od Niša do Vranja, ukjljučujući i Leskovac, već ugovoreno, ali nam fale malo finansije, što ćemo uskoro rešiti. Za deo do makedonske granice smo dobili obećanje od Evropske komisije da će nam omogućiti deo sredstava. Ako se to ne desi, zajedno ćemo sa Vladom Srbije, kroz kredite ili iz budžeta dobiti privremenu pomoć i to finansirati“, kazao je Bajatović Tanjugu.

Dodao je da bi onda radovi na gasovodu od Niša do Severne Makedonije bili završeni u roku od dve godine.

(Tanjug)

