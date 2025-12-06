Puškov: Amerika u slučaju NIS-a zahteva isto što i od svih evropskih zemalja

„Samo je (Viktoru) Orbanu uspelo da se (Donald) Tramp složi da Mađarska i dalje kupuje rusku naftu i gas. Ne znamo kako će dalje biti sa Slovačkom, koja je u teškoj situaciji. Međutim, u Vašingtonu smatraju da bi sve ostale zemlje trebalo da se odreknu ruskog gasa i počnu da kupuju američki. To je jedinstvena politika SAD prema evropskim zemljama“, rekao je Puškov, u intervjuu za današnju Politiku.
On je naglasio da na „Srbiju kidišu moćne sile, Amerika i Evropska unija, veliki igrači na svetskoj sceni“.
„Uprkos njihovim pritiscima Srbija održava posebne odnose sa Rusijom, koji nekada u sebi nose i složenost. Ovo pokazuje da istorijska bliskost ruskog i srpskog naroda i dalje postoji i zaista bih želeo da se bliskost održi“, rekao je Puškov.
(Beta)
