Puškov: Amerika u slučaju NIS-a zahteva isto što i od svih evropskih zemalja

Predsednik Komisije Saveta Ruske Federacije za informativnu politiku Aleksej Puškov izjavio je da „u slučaju Naftne industrije Srbije (NIS) nema nikakvog posebnog kursa SAD prema Srbiji, isto zahtevaju od svih evropskih zamalja i cilj im je da Evropa potpuno prestane da kupuje ruske energente“.

„Samo je (Viktoru) Orbanu uspelo da se (Donald) Tramp složi da Mađarska i dalje kupuje rusku naftu i gas. Ne znamo kako će dalje biti sa Slovačkom, koja je u teškoj situaciji. Međutim, u Vašingtonu smatraju da bi sve ostale zemlje trebalo da se odreknu ruskog gasa i počnu da kupuju američki. To je jedinstvena politika SAD prema evropskim zemljama“, rekao je Puškov, u intervjuu za današnju Politiku.

On je naglasio da na „Srbiju kidišu moćne sile, Amerika i Evropska unija, veliki igrači na svetskoj sceni“.

„Uprkos njihovim pritiscima Srbija održava posebne odnose sa Rusijom, koji nekada u sebi nose i složenost. Ovo pokazuje da istorijska bliskost ruskog i srpskog naroda i dalje postoji i zaista bih želeo da se bliskost održi“, rekao je Puškov.

(Beta)

