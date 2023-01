Puštena u rad elektronska identifikacija eID za pristup elektronskim uslugama

BEOGRAD 16. januar (Tanjug) – Pristup elektronskim uslugama Agencije za privredne registre (APR) od danas je omogućen putem naloga na kojima su se korisnici registrovali na Portalu za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs).

Novi korisnici, kako se navodi u saopštenju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, koji žele da koriste elektronske usluge na portalu APR-a, a koji do sada nisu imali korisničke naloge na sistemu APR-a, potrebno je da registruju naloge na Portalu za elektronsku identifikaciju (eid.gov.rs).

Po registraciji, prijavljuju se na portal APR-a putem naloga sa Portala eid.gov.rs .

Korisnici elektronskih usluga moći će da koriste naloge na sistemu APR-a najkasnije do 1. juna 2023. godine. Nakon toga, usluge će biti dostupne isključivo prijavljivanjem na portal APR-a putem naloga sa Portala eid.gov.rs, za šta će biti potrebno da registruju naloge na Portalu eid.gov.rs.

Direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić podsetio je da ej Agencija pionir digitalizacije u javnoj upravi Srbije i dodao da ona trenutno pruža najveći broj različitih elektronskih usluga za privredu i građane.

„Integracijom u jedinstveni državni informacioni sistem bolje ćemo iskoristiti mogućnosti postojeće infrastrukture… Implementacijom elektronskih servisa Kancelarije za IT i eUpravu želimo da obezbedimo njihovu masovniju primenu u privredi i da obezbedimo sigurniji način čuvanja podataka naših korisnika“, rekao je Lučić prilikom puštanja u rad servisa za elektronsku identifikaciju eID.

Kako navode iz APR, privrednicima se trenutno pružaju elektronske usluge sastavljanja i dostavljanja finansijskih izveštaja, a Agencija odgovora i za efikasno funkcionisanje informacionog sistema za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola.

Elektronski se, dodaje takođe može registrovati osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću i preduzetnika, evidentirati stvarni vlasnici i podnositi sve vrste prijava za registraciju finansijskog lizinga, založnog prava i ponuđača, a u toku ove godine biće puštene u rad i nove eUsluge.

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović kao vema važno ocenio je to što je još jedna institucija omogućila pristup uslugama preko jedinstvenog Portala za elektronsku identifikaciju eid.gov.rs.

„Sa jedinstvenim korisničkim eID nalogom, privrednicima i građanima je omogućen pristup ne samo svim elektronskim uslugama APR-a, već i ostalim uslugama eUprave euprava.gov.rs, Portala lokalnih poreskih administracija lpa.gov.rs, Portala eZdravlje e-zdravlje.gov.rs, Moj es Dnevnik moj.esdnevnik.rs, eFaktura efaktura.mfin.gov.rs i Moja prva plata mojaprvaplata.gov.rs a u narednom periodu očekujem da će i ostale državne institucije, pre svega Poreska uprave i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, koje pružaju neke elektronske usluge građanima ili privredi takođe preći na ovaj vid prijave“, izjavio je ministar.

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za IT i eUpravu Milan Latinović je dodao da su do sada u saradnji APR-a i Kancelarije implementirani elektronski servisi „Time stamp“ i potpisivanje finansijskih izveštaja kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u klaudu, koji izdaje Kancelarija za IT i eUpravu, pri čemu je započeta i integracija elektronskih registara na ePisarnicu.

„Zahvaljujući uvođenju elektronskih usluga, Agencija za privredne registre omogućuje brže i efikasnije sprovođenje administrativnih postupaka registracije i drugih postupaka u javnoj upravi, koji privredi i građanima skraćuju vreme i smanjuju troškove poslovanja i olakšavaju komunikaciju sa državom“, rekao je Milan Lučić, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.