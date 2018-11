Putin i Erdogan označili završetak morskog dela Turskog tok

ISTANBUL – Predsednici Rusije i Turske, Vladimir Putin i Redžep Tajip Erdogan, iz Istanbula učestvuju putem tele-konferencije na ceremoniji završetka izgradnje dela gasovoda „Turski tok“ ispod Crnog mora.

Putin je dao komandu za početak završnog čina izgradnje „Turskog toka“, nakon čega je glavni izvršni direktor Gasproma, Aleksej Miller, naredio da brod „Pionirski duh“ spusti u vodu poslednju cev za završetak tog kraka cevovoda, izveštava Tas s.

Predsednik Rusije je rekao na svečanosti da je „Turski tok“ pokazao efikasnost saradnje sa Turskom u rešavanju najtežih problema.

„Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan je pokazao hrabrost i političku volju za sprovođenje projekta izgradnje gasovoda ‘Turski tok'“, rekao je Putin i izrazio zahvalnost predsedniku Turske jer se, kako je naglasio, ovakvi projekti usred sve veće konkurencije ne mogu sprovesti u praksi bez političke volje i hrabrosti.

On je dodao da projekat „Turski tok“ nije usmeren protiv bilo čijih interesa, da je to čisto stvaralački projekat, kao i drugi takvi projekti, te da on pokazuje da su zemlje učesnice sposobne da zaštite svoje nacionalne interese.

Prema njegovim recima, projekat „ima za cilj jačanje odnosa između zemalja, stvarajući stabilne uslove za ekonomski razvoj, a time i za poboljšanje blagostanja naših naroda“.

Putin je naveo da ć Rusija i Turska ostvariti robni promet od 100 milijardi dolara.

„Uveren sam da ć ‘Turski tok’, kao i drugi naš zajednički strateški projekat, prva nuklearna elektrana u Turskoj ‘Akuju’ postati svetli simbol postepenog razvoja multilateralnog rusko-turskog partnerstva i postati zalog prijateljstva naših naroda“, istakao je ruski predsednik.

Naglasio je da je po dnu Crnog mora položeno ukupno 1.800 km cevi na dubinama i do dve i više hiljada metara, i dodao da će puštanje u rad gasovoda „Turski tok“ učiniti Tursku ozbiljnim evropskim čvorištem, obezbediti snabdevanje zemalja južne i jugoistočne Evrope gasom i uticati na geopolitički položaj Turske.

„Puštanje u rad ’Turskog toka‘ sigurno će omogućiti našim zemljama da prošire saradnju u oblasti gasa, biće od velikog značaja za ekonomski razvoj Turske i čitavog Crnomorskog regiona, a takođe će postati važan faktor u osiguranju evropske energetske bezbednosti“, poručio je ruski lider.

„Naglašavam da se u izgradnji primenjuju najnovija tehnološka rešenja, koristi najsavremenija tehnika i da se poštuju najstroži ekološki standardi i norme“, rekao je Putin.

Turski predsednik Erdogan je u svom izlaganju rekao da je za Tursku Rusija dugoročni pouzdani prijatelj i važan snabdevač prirodnim gasom. On je istovremeno apostofirao da nikakav pritisak trećih zemalja neće sprečiti zajedničke projekte.

„Naši odnosi sa Rusijom jačaju, što se takode ispoljava u energetskom sektoru. Sa ruskim prijateljima smo uložili mnogo napora u realizaciju projekta ’Turski tok‘. On ima istorijski značaj. Ovaj gasovod nije važan samo za nas, već i za naše susede. Planiramo da polovinu gasa isporučujemo Evropi…Turska će moći u potpunosti da zadovolji potrebu za gasom u Evropi“, naglasio je Erdogan.

Predsednik Turske je rekao da se nada da će prve isporuke gasa preko Turskog toka krenuti u 2019. godini, odnosno da će gasovod uduće godine biti spreman za puštanje u rad nakon svih potrebnih testiranja.

Gasprom je u maju 2017. godine započeo izgradnju podvodnog dela „Turskog toka“. Cevovod dužine 930 km proteže se duž dna Crnog mora do obale Turske, a dalji kopneni deo će ići u dužini od 180 km preko turske teritorije do granice sa susednim zemljama.

Prvi krak gasovoda namenjen je turskom tržištu, a drugi za snabdevanje gasom zemalja južne i jugoistočne Evrope. Kapacitet svake linije dostiže 15,75 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

(Tanjug)