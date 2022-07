Putin: Od kvaliteta servisirane turbine zavisice rad S. toka1

MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da se ne zna u kakvom će stanju turbina za Severni tok 1 biti vraćena nakon remonta u Kanadi, što je, kako prenosi Rojters, dodatno povećalo neizvesnost u vezi s gasovodom koji bi sutra trebalo da bude vraćen u funkciju nakon redovnog godišnjeg održavanja.

Putin je takođe rekao da postoji rizik da servisirana oprema prestane da radi, što bi zaustavilo protok gasa Severnim tokom 1.u Evropu.

Ruski državni energetski div Gasprom je u junu smanjio izvoz gasa u Evropu putem ovog cevovoda na 40 odsto kapaciteta, okrivljujući za to odlaganje vraćanja turbine koju je Siemens Enerdži servisirao u Kanadi.

Kanada je prvo saopštila da ne može da isporuči remontovanu turbinu zbog sankcija uvedenih Rusiji, a ove nedelje je objavljeno da se ta oprema vraća na ponovnu ugradnju.

„Sada poručuju da će vratiti ove mašine, bar jednu od njih. Ali, u kakvom će kvalitetu biti vraćena, kakvi su tehnički parametri posle remontna, koji je planiran?“, rekao je Putin u jednom televizijskom prenosu.

On je dodao da će servisirana turbina „možda u jednom trenutku prestati da radi, jer je stigle odande, iz Kanade, i to je to – Severni tok 1 će stati“.

Putin je takođe ranije u sredu nagovestio da bi moglo doći do daljeg smanjenja snabdevanja preko ovog gasovoda koji se proteže od Rusije preko Baltičkog mora do Nemačke, evropske ekonomske lokomotive, koja se u velikoj meri oslanja na rusko gorivo, navodi Rojters.

(Tanjug)

