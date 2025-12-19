Putin: Rusija ima ideje za NIS, dijalog s prijateljima u Srbiji u toku

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija „ima ideje“ kako i u kom pravcu bi moglo da ide rešavanje pitanja Naftne industrije Srbije (NIS) i da je dijalog sa Srbijom u toku, javlja ruska agencija TASS.

„Imamo ideje o tome kako, na koji način i u kom pravcu bismo mogli da krenemo zajedno napred. I takav dijalog je u toku sa našim prijateljima u Srbiji. Nadamo se da ćemo pronaći pravo rešenje“, rekao je Putin.

On je na posebnoj konferenciji za novinare, koja se održava krajem svake godine, naveo da Rusija pretpostavlja da će „prijateljsko rukovodstvo Srbije“ ispuniti obaveze prema NIS-U.

„Imamo međuvladin sporazum sa Srbijom u vezi sa usvajanjem bilo kakvih ograničenja u vezi sa ovim komercijalnim entitetom. I, naravno, pretpostavljamo da će prijateljsko rukovodstvo Srbije imati ovo na umu i ispuniti svoje obaveze. U suprotnom, postavlja se pitanje: kako možemo da uložimo novac u ekonomiju zemlje i gde su garancije bezbednosti ako čak ni međuvladini sporazumi ne funkcionišu“, rekao je Putin.

(Beta)

