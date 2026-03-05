Putnici iz Srbije u slučaju otkazivanja putovanja zbog rata u Iranu mogu da traže povraćaj novca

Putnici iz Srbije koji su imali ili u narednom periodu imaju zakazane letove ili turističke aranžmane ka nekoj od zemalja Bliskog istoka, kao i oni kojima su te destinacije služile kao tranzit, imaće mogućnost da, u slučaju otkazivanja putovanja zbog rata u Iranu, zatraže povraćaj novca, zamenu putovanja ili poklon-vaučer, rekli su za portal Danas iz Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA) i iz nekoliko turističkih agencija.

Međutim, iz YUTA-e su naveli i da kako se trenutna situacija smatra „višom silom“ i posledicom ratnih okolnosti, avio-kompanije nisu u obavezi da primenjuju standardne procedure niti da garantuju sve usluge.

To u praksi znači da, na primer, u redovnim okolnostima, kada nema ratnih dejstava putnici imaju pravo na novčanu nadoknadu od 250 do 600 evra za otkazane ili odložene letove.

„Ovo pravilo ne važi u ratnim okolnostima. Ta kompenzacija se ne isplaćuje ukoliko su otkazivanje ili kašnjenje posledica sukoba, rata, blokade aerodroma, sankcija ili ekstremnih bezbednosnih situacija. U takvim slučajevima putnici nemaju pravo na ovu vrstu naknade, već samo refundaciju u visini cene karte“, piše na sajtu.

Takođe, u uobičajenim okolnostima, u slučaju dužeg zadržavanja na aerodromu, putnicima se obezbeđuju hrana, osveženje, smeštaj i transfer. Te pogodnosti, kako se navodi, nisu obavezne ukoliko su kašnjenje ili otkazivanje posledica ratnih okolnosti, sankcija ili zatvaranja vazdušnog prostora.

Iz turističke agencije „Jungle Tribe“, koja u ponudi ima destinacije na Bliskom istoku poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Jordana, Omana, Libana i Irana, rekli su da im je u ovom trenutku prioritet zbrinjavanje putnika koji se trenutno nalaze na destinacijama gde su aranžmani realizovani.

„Intenzivno sarađujemo sa lokalnim partnerima, YUTA-om, ambasadama Srbije, kao i sa nadležnim avio-kompanijama, kako bismo obezbedili siguran boravak i povratak svih putnika“, rekli su iz agencije za Danas.

Za Danas su iz druge turističke agencije anonimno rekli da, putnici u slučaju neizvršenih aranžmana ne bi trebalo da pretrpe finansijsku štetu, jer ukoliko ne dođe do putovanja, ponudiće se ili povraćaj novca ili zamena putovanja ili poklon-vaučer koji bi mogao da se iskoristi kasnije.

Na pitanje da li će refundacija novca biti u punom iznosu, iz agencije objašnjavaju da to pre svega zavisi od odluka partnera, poput avio-kompanija i hotela.

„Pretpostavlja se da bi to bio pun iznos, ali ne možemo ništa unapred da obećamo. Sve zavisi od konačne odluke naših partnera. Mi uvek vratimo sve što je do nas i što možemo da refundiramo, ali za većinu usluga, poput avio-karata i hotelskog smeštaja, vezani smo dok ne dobijemo njihov stav“, rekli su iz te agencije za Danas.

U Viz Er-u (Wizz Air) rekli su za Danas da avio-kompanija obustavlja sve letove do 7. marta, zaključno s tim danom, ka i iz Izraela, Dubaija, Abu Dabija, Saudijske Arabije i Amana sa trenutnim dejstvom.

„Kompanija pažljivo prati razvoj situacije i u stalnom je kontaktu sa lokalnim i međunarodnim vlastima, agencijama za bezbednost vazdušnog saobraćaja, bezbednosnim organima i nadležnim državnim institucijama“, rekli su iz kompanije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com