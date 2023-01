Putniković: Embargo EU na uvoz naftnih derivata neće dovesti do njihove nestašice

BEOGRAD – Zabrana Evropske unije na uvoz naftnih derivata koji se transportuju morem, a koja stupa na snagu 5. februara prema oceni urednice portala Energija Balkana Jelice Putniković neće izazvati nestašicu ni dizela ni benzina u Srbiji, jer kako je ona izjavila za Tanjug Rafinerija nafte u Pančevu može da proizvede dovoljne količine naftnih derivata da Srbija ne zavisi od uvoza

„Naftna industrija Srbije ne mora da uvozi naftne derivate da bi tržište bilo stabilno i snabdeveno, kao ni kompanije poput OMV-a, MOL-a, Helenik petrola, Lukoila koje imaju svoje pumpe. Jedino što može da se desi jeste da određene količine dizela koje se uvoze u Srbiju možda budu skuplje posle 5. februara, jer videćemo kakve će biti cene dizela na tržištu na Mediteranu“, rekla je Putniković.

Dodala je da naša država, kada donosi jednonedeljne odluke o maloprodajnoj ceni benzina i dizela za sledećih sedam dana, ne uzima u obzir samo cenu sirove nafte, već i cenu dizela na tržištu u regionu, pa ta cena u trenutku donošenja odluke Vlade Srbije može uticati na cenu dizela kod nas.

Komentarišući izjavu v.d. direktora Elektroprivrede Srbije (EPS) Miroslava Tomaševića da bi udeo obnovljivih izvora energije u portfoliju EPS-a u narednih 15 godina mogao da poraste sa sadašnjih oko 3.000 megavata na više od 7.000 megavata Putniković je rekla da je to veoma realna procena.

„EPS planira izgradnju reverzibilne hidroelektrane (HE) Bistrica, već su počeli projekti radovi neophodni pre nego se pristupi gradnji, a planira se i izgradnja reverzibilne HE Đerdap 3 koja će verovatno imati nekoliko faza, jer je reč o većem kapacitetu i to je zapravo ono što će biti najveća snaga novih zelenih kilovata iz EPS-a“, rekla je ona za Tanjug.

Navela je da će se tako uz struju iz solarnih panela ili vetrogeneratora sa pepelišta, struja iz obnovljivih izvora energije koju će proizvoditi EPS biti duplirana.

„Pitanje je kojim će tempom to da se nastavi, a ono što je Tomašević najavio obećava da je država rešila da pomogne EPS-u kao što smo do sada pomagali privatnim investitorima da grade kapacitete za obnovljive izvore energije“, rekla je Jelica Putniković.

(Tanjug)

